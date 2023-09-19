بمشاركة سائحين أجانب.. جمع 2 طن مخلفات في مبادرة نظافة قاع البحر بالغردقة

نجح عدد من الغطاسين من المصريين والأجانب في جمع كميات من المخلفات تقدر بـ2 طن من قاع البحر، قبال شواطئ مدينة مكادي جنوب الغردقة، في مبادرة نظافة قاع البحر من المخلفات للحفاظ على البيئة البحرية والشعاب المرجانية، بالتنسيق مع محميات البحر الأحمر، وجمعية المحافظة على البيئة بالبحر الأحمر، والسلطات المختصة، تحت رعاية اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر.

أوضح مروان سمير، مسئول بمدينة مكادي، أن مبادرة نظافة قاع البحر بشواطئ مدينة مكادي جنوب محافظة البحر الأحمر، جاءت بمشاركة عدد من الغواصين من المصريين والأجانب بهدف الحفاظ على الشعاب المرجانية والكائنات البحرية ونظافة قاع البحر، لتنشيط السياحة بشواطئ مدينة الغردقة.

وأضاف العميد محمد منصور مدير أمن المدينة، أن مبادرة نظافة قاع البحر نجحت في جمع كميات من المخلفات تقدر بحوالي 2 طن، مؤكدا أن المبادرة شهدت تعاون من مختلف الجهات المختصة للحفاظ وحماية البيئة البحرية بشواطئ الغردقة تحت رعاية اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر.

ومن جانبه كشف الدكتور تامر كمال، مدير المحميات الطبيعية بمحافظة البحر الأحمر، أن الأجهزة تحرص على تنسيق مبادرة نظافة الشواطئ بهدف الحفاظ على شواطئ الغردقة من المخلفات الضارة والتي تضر بالشعاب المرجانية والكائنات البحرية، وذلك تحت إشراف والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة.