حقيقة وصول أسعار النفط إلى 100 دولار للبرميل

تشهد أسعار النفط ارتفاعا مقتربة من المئة دولار للبرميل.

وأشارت بيانات من مجموعة بورصة لندن إلى تجاوز سعر الخام النيجيري كوا إيبوي المئة دولار للبرميل الاثنين. وقال بيارن شيلدروب، المحلل في البنك السويدي إس.إي.بي، في تقرير إن خام تابيس الماليزي وصل إلى 101.30 دولار الأسبوع الماضي.

ارتفع النفط إلى أعلى مستوياته في 2023 مع تركيز المستثمرين على احتمال شح في الإمدادات في الربع الرابع من العام بعد أن مددت السعودية وروسيا تخفيضات الإمدادات.

وتم تداول العقود الآجلة لخام برنت فوق مستويات الـ 95 دولارا وبلغ مؤشر برنت، مستوى أعلى بقليل من 96 دولار.