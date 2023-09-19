عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

نامبيا تطلب نقل الخبرات المصرية في الإصلاح الإداري ورفع كفاءة العاملين بالدولة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبل الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، السفير لينيكيلا جوزيفات مبوتي، الرئيس التنفيذي للجنة الوطنية للآلية الأفريقية لمراجعة النظراء بدولة ناميبيا والوفد المرافق له، في إطار بحث التعاون المشترك وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين الجانبين، وذلك بمناسبة زيارته لمصر للمشاركة في الاجتماع الوزاري السنوي للآلية الأفريقية لمراجعة النظراء الذي عقد بالقاهرة مؤخرا، وتناول سياسات الحوكمة الموجهة لتنفيذ استراتجيات التنمية وأجندة أفريقيا 2063.

ورحب الدكتور صالح الشيخ، بالسفير لينيكيلا جوزيفات مبوتي، والوفد المرافق له، مثمنا زيارته الكريمة ومؤكدا على العلاقات التاريخية بين البلدين، ودعم الدولة المصرية لحركات التحرر الوطني ومساندة نامبيا حتى نالت استقلالها في عام ،١٩٩٠ لافتاً إلى أن الزيارة تأتي في إطار سعي الجانبين على تعميق وتعزيز أواصر التعاون بين البلدين.


وخلال اللقاء، استعرض الدكتور صالح الشيخ جهود الدولة المصرية لتنفيذ خطة الإصلاح الإداري ورفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة، والارتقاء بمستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين ، وتيسير الحصول عليها ، موضحًا الدعم الكبير الذي تحظي به تلك الجهود من القيادة السياسية.


كما استعرض رئيس الجهاز أيضا عملية انتقال الوزارات والمؤسسات إلى الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة والإنجازات التي تحققت في هذا الشأن، والإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها بالوحدات الإدارية المنتقلة والخطة التدريبية لبناء وتنمية قدرات الموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية.


ومن جانبه، أشار السفير لينيكيلا جوزيفات مبوتي إلى العلاقات التاريخية التي تربط بلاده بمصر، معربا عن تقديرهم البالغ لدور مصر في دعم كفاح شعب ناميبيا من اجل الاستقلال، وأكد على اهتمامهم بتعزيز التعاون مع مصر في مختلف المجالات، وبحث سبل الافادة من الخبرة المصرية في مجال الإصلاح الإداري بشكل عام، ورفع كفاءة العاملين في مجال الخدمة المدنية، ومنظومة المسابقات المركزية، وبناء وتنمية قدرات العاملين بالجهاز الإداري للدولة بشكل خاص.


وعلى هامش الزيارة، قام الوفد الناميبي بزيارة مركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والذي صنفته الآلية الأفريقية كأفضل الممارسات في القارة، كما زار أيضا العاصمة الإدارية الجديدة، وأشاد السفير جوزيفات مبوتي بالتطور الكبير الذي لمسه خلال جولته و الوفد المرافق بالحي الحكومي، والذي يعد نموذجًا يحتذى به من الدول الأفريقية الأخرى.
وضم الوفد بجانب السفير لينيكيلا جوزيفات مبوتي، كلاً من الدكتور ألفونز ويتبين مدير اللجنة الوطنية للآلية الأفريقية لمراجعة النظراء، والسيد نيد كريستوفر سيبيا، مدير لجنة التخطيط الوطنية، نائب مدير لجنة التخطيط الوطنية، والسيد أسترو كاتاما كابوكو، كبير محللي السياسات في اللجنة الوطنية للآلية الأفريقية لمراجعة النظراء، والسيدة إيرينيلومبا سيماتا، القائمة بالأعمال في سفارة ناميبيا بالقاهرة ، كما حضر اللقاء السفير أشرف راشد رئيس اللجنة الوطنية لمراجعة النظراء بجمهورية مصر العربية.
وفي ختام المقابلة أهدى الدكتور صالح الشيخ درع الجهاز إلى السفير لينيكيلا جوزيفات مبوتي تقديرا لزيارته الكريمة والعلاقات المتميزة بين الجانبين.

الجهاز المركزي الاجتماع الوزاري السنوي سياسات الحوكمة استراتجيات التنمية أجندة أفريقيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد انتهاء التوقيت الصيفي رسمياً.. ما فائدة وجود توقيتين وكيف استفادت الدولة؟

رسميا.. موعد تطبيق الزيادة الجديدة للمعاشات| التأمينات تستعد لصرف شهر أكتوبر

14 درجة دفعة واحدة|الصيف يستعد للرحيل رسميًا خلال ساعات.. والأرصاد تفجر مفاجأة

بيان عاجل من الحوار الوطني بشأن الانتخابات الرئاسية

ضحية لعبة بابجي: طلب يشوف جسمي وعايزني في بيته ومعاه فيديوهاتي

مين العريس والعروسة| قصة الفرح الأسطوري في طلخا..استمر 11 ساعة وأحياه نجوم العرب

700 جنيه| مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن قبل قرار الحكومة

عاجل | نجم الأهلي ينتقل رسمياً لفاركو

ترشيحاتنا

الحماية المدنية تنقذ سكان عقار بمدينة نصر بعد حريق في مخزن| صور

التنمية المحلية تعلن عن وظائف شاغرة بالمحافظات.. اعرف التفاصيل

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم 19_9_2023

مرتضى منصور ينتظر حكما بعد قليل في قضية جديدة

إحداهما ستتجه لمصر.. أوكرانيا: تحميل سفينتين بالقمح في ميناء تشورنومورسك

مفاجأة سارة.. تعرف على أسعار الذهب اليوم بعد الانخفاضات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خمسون جنيها بلاستيكية| ما حقيقة الصور المتداولة للعملة الأحدث في مصر ؟

لحظة سقوط حافلة هندية بالركاب في حفرة مخيفة | شاهد

بسبب البقشيش.. عامل دليفري أمريكي يبصق على الطعام قبل توصيله

شاهد ظهور ضوء غامض على كوكب المشترى.. ايه القصة؟

فيديو

قالها لبس مقفول لا.. رباب ممتاز تفتح النار على محمد السبكي.. فيديو

كانت لمطرب تاني.. الملحن محمد يحيى يكشف مفاجأة عن أغنية الناس الرايقة

أنا إنسان حر.. الملحن محمد يحيى يكشف حقيقة الشللية في الغناء

مروة صبري تفجر مفاجأة: حسام حبيب وشيرين عبد الوهاب مينفعوش لبعض.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عصر القدم لا القلم

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: "مصر وليبيا" تحالف الإنسانية وقوة الجيش

مازن إسلام

الصحافة واللغة الصينية: قصة نجاح مستوحاة من طريق الحرير

د. عماد العزباوي

د. عماد العزباوي يكتب: وجهة نظر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. ياحبيبتي يا مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ