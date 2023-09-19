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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس المجلس الإقليمي الإيطالي يبحث الاستثمار السياحي مع وفد مصري

صوره موضوعية
صوره موضوعية

استقبل رئيس المجلس الإقليمي الإيطالي، روبيرتو تشامبيتي، بقصر فيرو فيني، وفدًا مصريًا برئاسة كامل أبو علي، رئيس مجلس إدارة جمعية الاستثمار السياحي بالبحر الأحمر. وكان الوفد المصري مؤلفًا من رواد أعمال ناجحين في قطاع السياحة.

حضر اللقاء أيضًا السيد جوليو كونتيني، ممثل المدرسة الإيطالية للضيافة. تم خلال هذا الاجتماع مناقشة آفاق الاستثمار في قطاع الاستثمار الفندقي والتعليم العالي الفندقي، حيث تم التأكيد على أهمية تعزيز التعاون بين إيطاليا ومصر في هذين القطاعين الحيويين.

في ختام اللقاء، قام السيد تشامبيتي بتكريم السيد كامل أبو علي تقديرًا لجهوده المستمرة في دعم وتطوير قطاع السياحة. تعكس هذه الزيارة الثنائية التزام كلا البلدين بتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري في مجال السياحة وتعزيز الروابط الثقافية بينهما.

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