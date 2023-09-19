البيئة: تكثيف جهود التوعية للحفاظ على الشواطئ نظيفة وصحية

اطلقت وزارة البيئة من خلال البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة الحملة التوعية Waste Free Beach "شاطئ بلا مخلفات ".

يأتي ذلك في إطار المبادرة الرئاسية "اتحضر للأخضر" وذلك على مدار يومان في الفترة من 15 لـ 16 سبتمبر الجاري بمحافظة الإسكندرية، بحضور اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، و بالتعاون مع هيئة التعاون الدولي الألمانية giz وجمعية حماية البيئة وفرع جهاز شئون البيئة بالمحافظة .

بدأت فعاليات الحملة بتنفيذ حملات نظافة مكبرة على شواطئ السرايا وشاطئ المندرة لذوى الهمم بمحافظة الإسكندرية وبمشاركة العشرات من الشباب والمتطوعين والأطفال والجمعيات الأهلية وذلك لجمع كميات كبيرة من المخلفات ومقذوفات البحر ونقلها الى المدفن الصحي بمدينة الحمام الى جانب تنفيذ العديد من الفعاليات كورش عمل لإعادة التدوير ومعارض من المنتجات الحرفية والمعاد تدويرها، مما يتيح خلق فرص عمل وفتح أسواق جديدة لتسويق تلك المنتجات وزيادة دخل الأفراد المشاركين ويقوم البرنامج الوطني بتنفيذ فعاليات الحملة والتنسيق مع كافة الجهات المشاركة بالتعاون مع شركاء التنمية.

وأوضحت وزيرة البيئة أن الحملة تهدف إلى رفع الوعى البيئي للحفاظ على نظافة الشواطئ المصرية بالمحافظات الواقعة في نطاق عمل البرنامج ومنها شواطئ بلطيم وبحيرة البرلس بمحافظة كفر الشيخ ،وأيضا بعض الشواطئ المصرية الأخرى بمدينتي الإسكندرية ورأس البر وعلى ضفاف النيل بمحافظتي قنا واسيوط .وتعزيز الوعى البيئي بأن النفايات البلاستيكية والكيميائية تشكل خطرًا على الحياة البحرية والبرية ، وأن يتحمل الجميع مسئولياته تجاه البيئة والطبيعة من خلال عدم القاء المخلفات بشكل عشوائي ووضعها بالحاويات والأماكن المخصصة لها من أجل الحفاظ على البيئة نظيفة وآمنة صحياً.

وتعتمد الحملة على المشاركة المجتمعية لمختلف الفئات وتقوم على عملية جمع المخلفات وتصنيفها لإعادة تدويرها من اجل تحسين جودة البيئة الساحلية وتعزيز السياحة المستدامة والاستمتاع بالشواطئ بشكل أفضل ودعم الأفراد العاملين بكل منطقة لتحسين ممارساتهم في التخلص من المخلفات، وتشجيعهم على إعادة الاستخدام والتدوير ، وأيضا تبنى أفكارهم لخلق فرص عمل جديدة لهم الى جانب تشجيع مؤسسات المجتمع المدني والشركات والعاملين لديهم على تبنى ممارسات صديقة للبيئة والتحرك بشكل فعال في تلك المناطق لخلق بيئة نظيفة وحضارية.

ومن المقرر استكمال الحملة فى المحافظات الواقعة فى نطاق عمل البرنامج تحت رعاية وزارة البيئة وبمشاركة كافة الجهات المعنية وشركاء التنمية.

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