عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

البيئة: تكثيف جهود التوعية للحفاظ على الشواطئ نظيفة وصحية

صدى البلد

اطلقت وزارة البيئة من خلال البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة الحملة التوعية Waste Free Beach "شاطئ بلا مخلفات ".

يأتي ذلك  في إطار المبادرة الرئاسية  "اتحضر للأخضر" وذلك على مدار يومان في الفترة من 15 لـ 16 سبتمبر الجاري بمحافظة الإسكندرية، بحضور اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، و بالتعاون مع هيئة التعاون الدولي الألمانية giz وجمعية حماية البيئة وفرع جهاز شئون البيئة بالمحافظة .

 بدأت فعاليات الحملة بتنفيذ حملات نظافة مكبرة على شواطئ السرايا وشاطئ المندرة لذوى الهمم بمحافظة الإسكندرية وبمشاركة العشرات من الشباب والمتطوعين والأطفال والجمعيات الأهلية وذلك لجمع كميات كبيرة من المخلفات ومقذوفات البحر ونقلها الى المدفن الصحي بمدينة الحمام الى جانب تنفيذ العديد من الفعاليات كورش عمل لإعادة التدوير ومعارض من المنتجات الحرفية والمعاد تدويرها، مما يتيح خلق فرص عمل وفتح أسواق جديدة لتسويق تلك المنتجات وزيادة دخل الأفراد المشاركين ويقوم البرنامج الوطني بتنفيذ فعاليات الحملة والتنسيق مع كافة الجهات المشاركة بالتعاون مع شركاء التنمية.

وأوضحت وزيرة البيئة أن الحملة تهدف إلى رفع الوعى البيئي للحفاظ على نظافة الشواطئ المصرية بالمحافظات الواقعة في نطاق عمل البرنامج ومنها شواطئ بلطيم وبحيرة البرلس بمحافظة كفر الشيخ ،وأيضا بعض الشواطئ المصرية الأخرى بمدينتي الإسكندرية  ورأس البر وعلى ضفاف النيل بمحافظتي قنا واسيوط .وتعزيز الوعى البيئي بأن النفايات البلاستيكية والكيميائية تشكل خطرًا على الحياة البحرية والبرية ، وأن يتحمل الجميع مسئولياته تجاه البيئة والطبيعة من خلال عدم القاء المخلفات بشكل عشوائي ووضعها بالحاويات والأماكن المخصصة لها من أجل الحفاظ على البيئة نظيفة وآمنة صحياً.

وتعتمد الحملة على المشاركة المجتمعية لمختلف الفئات وتقوم على عملية جمع المخلفات وتصنيفها لإعادة تدويرها من اجل تحسين جودة البيئة الساحلية وتعزيز السياحة المستدامة والاستمتاع بالشواطئ بشكل أفضل ودعم الأفراد العاملين بكل منطقة لتحسين ممارساتهم في التخلص من المخلفات، وتشجيعهم على إعادة الاستخدام والتدوير ، وأيضا تبنى أفكارهم لخلق فرص عمل جديدة لهم الى جانب تشجيع مؤسسات المجتمع المدني والشركات والعاملين لديهم على تبنى ممارسات صديقة للبيئة والتحرك بشكل فعال في تلك المناطق لخلق بيئة نظيفة وحضارية.

 ومن المقرر استكمال الحملة فى المحافظات الواقعة فى نطاق عمل البرنامج تحت رعاية وزارة البيئة وبمشاركة كافة الجهات المعنية وشركاء التنمية.

5cb35e95-95ae-4e1f-8da7-c757adc58e08
5cb35e95-95ae-4e1f-8da7-c757adc58e08
f65903a4-2bd8-4397-8c3b-9ce9e8984645
f65903a4-2bd8-4397-8c3b-9ce9e8984645
ce7c85ea-0cfe-4abe-87db-85e6ff30ccaa
ce7c85ea-0cfe-4abe-87db-85e6ff30ccaa
6c0e6b64-8387-4951-a8c5-5fdd217fad99
6c0e6b64-8387-4951-a8c5-5fdd217fad99
7a7c7c3d-7a85-4fe1-9cd7-ae76b2855c10
7a7c7c3d-7a85-4fe1-9cd7-ae76b2855c10

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد انتهاء التوقيت الصيفي رسمياً.. وما فائدة وجود توقيتين وكيف استفادت الدولة؟

بعد كارثة دانيال.. عاصفة جوية تضرب البلاد خلال ساعات

14 درجة دفعة واحدة|الصيف يستعد للرحيل رسميًا خلال ساعات.. والأرصاد تفجر مفاجأة

رسميا.. موعد تطبيق الزيادة الجديدة للمعاشات| التأمينات تستعد لصرف شهر أكتوبر

3 أيام إجازة احتفالا بالمولد النبوي الشريف.. وهذه العطلات المتبقية لنهاية العام

ضحية لعبة بابجي: طلب يشوف جسمي وعايزني في بيته ومعاه فيديوهاتي

مش هنسى موقفه.. أول رد من إمام عاشور على شائعة خناقته مع الشناوي

كلمة السر فتاة.. أمن الجيزة يفك لغز مقتل دبلوماسي عربي|القصة الكاملة

ترشيحاتنا

بياخد كلام أغانيه من التكاتك.. طارق الشناوى يكشف سر استمرارية عمرو دياب

لحيازتهم حيوانات محظور تصديرها ونقد أجنبي.. مطار القاهرة يوقف 4 أشخاص| صور

بماء مغلي.. قرار عاجل من المحكمة للمتهم بإنهاء حياة زوجته بالنزهة

الكشف عن موعد زيارة الرئيس الروسي إلى الصين

9 غيابات بارزة عن الأهلي أمام المصري البورسعيدي في الدوري

نصب واحتيال.. قرار عاجل ضد أرملة رجل الأعمال ياسين عجلان وابنته

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد كسر قدمها.. أحدث ظهور لـ دنيا عبد العزيز بعزاء شقيق محمد فؤاد

دخله من الشباك.. رجل يفاجئ بثعبان يغرس أنيابه في ذراعه ببريطانيا| صور

بعد إعلان المكسيك.. فيديو يثير جدلا لكائن فضائي غريب| شاهد

خمسون جنيها بلاستيكية| ما حقيقة الصور المتداولة للعملة الأحدث في مصر ؟

فيديو

قالها لبس مقفول لا.. رباب ممتاز تفتح النار على محمد السبكي.. فيديو

كانت لمطرب تاني.. الملحن محمد يحيى يكشف مفاجأة عن أغنية الناس الرايقة

أنا إنسان حر.. الملحن محمد يحيى يكشف حقيقة الشللية في الغناء

مروة صبري تفجر مفاجأة: حسام حبيب وشيرين عبد الوهاب مينفعوش لبعض.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عصر القدم لا القلم

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: "مصر وليبيا" تحالف الإنسانية وقوة الجيش

مازن إسلام

الصحافة واللغة الصينية: قصة نجاح مستوحاة من طريق الحرير

د. عماد العزباوي

د. عماد العزباوي يكتب: وجهة نظر

اﻟﻤﺰﻳﺪ