الأمر حقيقة ولكن..هل هزمت روسيا الغرب اقتصاديا كما يقول بوتين؟

أعلنت روسيا أن الاقتصاد الروسي قد عاد إلى حالته الطبيعية بعد العقوبات، وأن البلاد الآن تنتقل إلى مرحلة جديدة من النمو التصاعدي، وفق ما ذكرت شبكة ياهو بيزنس الأمريكية.

كان المصدر لهذه المعلومة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع مع الحكومة، كما أوردت وسائل الإعلام الروسية.

قال بوتين: "لقد صمدنا أمام ضغوط خارجية غير مسبوقة على الإطلاق، وضغط العقوبات... لقد عاد الناتج المحلي الإجمالي لروسيا إلى مستوى 2021، والآن من المهم تسهيل الظروف لمزيد من التنمية المستقرة وطويلة الأجل".

وافترض أن زيادة الناتج المحلي الإجمالي قد تصل إلى 2.5% - 2.8% بحلول نهاية عام 2023، على الرغم من توقع زيادة بنسبة 1.2% فقط في الربيع.

وأشار بوتين إلى أن الوضع فيما يتعلق بالميزانية الفيدرالية قد استقر أيضًا قائلا: "في المجمل يوجد حتى الآن عجز بسيط، ولكن في أغسطس تم الوفاء به مرة أخرى بفائض".

ومع ذلك فقد اعترف بوتين ببعض المشاكل، وعلى وجه التحديد "تسارع التضخم".

لكنه أعرب عن يقينه بأن هذه المشكلة سيتم حلها من خلال قرارات مهنية ومنسقة بشكل جيد.

ويقول محللون إن روسيا صمدت أمام العقوبات واستعادت زخم النمو لكنها أيضا تواجه مشكلات عدة.

قبل شهر ادعى بوتين أن روسيا "دخلت ضمن أكبر خمسة اقتصادات في العالم" و" تفوقت على ألمانيا في تعادل القوة الشرائية".

جاء هذا التصريح وسط انقطاع التيار الكهربائي المستمر الذي بدأ في روسيا، وغياب الوقود في محطات الوقود وارتفاع أسعار الوقود تاريخياً.

كما انخفضت عائدات النفط والغاز إلى مستوى قياسي في روسيا.

وتشهد صادرات الوقود في روسيا تراجعا منذ لحظة فرض العقوبات، سواء من الناحية الكمية أو النوعية، وفي يونيو 2023 وصل دخل روسيا من هذا النوع من النشاط الاقتصادي إلى أدنى مؤشر شهري.

وفي الفترة من يناير إلى يونيو، تم تصدير 12 مليار متر مكعب من الغاز من روسيا إلى أوروبا. وصلت صادرات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي إلى 170-180 مليار متر مكعب سنويًا في أفضل سنوات تصدير شركة غازبروم.

ووفقا لنتائج النصف الأول من عام 2023، أصبحت أعمال الغاز لشركة غازبروم غير مربحة لأول مرة منذ الوباء وللمرة الثانية خلال الـ 25 عاما الماضية.

وبهذا تم الإعلان عن زيادة على مرحلتين في الأسعار الداخلية في روسيا في يوليو، وقد تجاوزت حتى التوقعات.

ستتغير الأسعار بالنسبة للمستهلكين الروس لشركة غازبروم على مرحلتين – اعتبارًا من 1 يوليو 2024 بنسبة 8% وبنسبة 8% أكثر اعتبارًا من 1 يوليو 2025.

في 15 سبتمبر، اعتمد بنك روسيا قرارًا بزيادة سعر الفائدة الرئيسي للمرة الثالثة خلال ثلاثة أشهر. واعترف البنك المركزي أنه من أجل الحد من التضخم وإعادته إلى المؤشرات المستهدفة، هناك حاجة إلى تعزيز إضافي للظروف النقدية.