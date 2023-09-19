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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ضاعفت الإنتاج 10 مرات.. روسيا تعلن تغلبها على مشكلة نقص الأسلحة

سلاح نووي روسي
سلاح نووي روسي

عززت روسيا إنتاج بعض المعدات العسكرية بأكثر من عشرة أضعاف لتزويد جيشها في أوكرانيا باللازم للمعركة، وفق ما ذكرت صحيفة “الجارديان” البريطانية.

أدى ذلك إلى زيادة كبيرة في إنتاج الصواريخ والطائرات بدون طيار والمركبات القتالية والمدفعية، حسبما ذكر أكبر منتج للأسلحة في روسيا اليوم، الثلاثاء.

وذكرت الصحيفة، أن بيكهان أوزدويف، المدير الصناعي لمجمع التسليح في روستيخ، الشركة الحكومية الروسية التي تسيطر على جزء كبير من صناعة الأسلحة، قال إن أحجام الإنتاج لمختلف أنواع الأسلحة قد زادت من ضعفين إلى 10 مرات.

وقال أوزدويف إنه بالنسبة لبعض أنواع الأجهزة، تم تعزيز الإنتاج "بعشرات المرات". 

وأضاف: "نحن نتقدم بسرعة كبيرة، والعمل يتزايد بجميع الأماكن". 

لكن لم يذكر تفاصيل عن الحجم الإجمالي للأسلحة المنتجة.

ويدير شركة روستيخ، التي تخضع لعقوبات الدول الغربية، سيرجي تشيميزوف، وهو حليف وثيق لبوتين.

وتسيطر على 800 كيان مدني ودفاعي روسي، وهي أكبر منتج للأسلحة في روسيا على الإطلاق.

 

 

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