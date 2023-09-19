التموين: 20 سيارة متنقلة لتوفير السلع بتخفيضات تصل إلى 25%

تلقى الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية تقريراً من اللواء أحمد حسنين – الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية حول مشاركة الشركة القابضة بشركاتها في معرض "أهلا مدارس".

وأفاد التقرير الوارد من اللواء أحمد حسنين بمشاركة 11 شركة تابعة للقابضة للصناعات الغذائية بمعارض "أهلا مدارس"، وان الشركة تشارك في 42 معرض فرعي بالمحافظات ومنها 7 شركات بالمعرض الرئيسي.

وأكد اللواء أحمد حسنين أن الشركة تشارك بـ 20 سيارة متنقلة تابعة لها بمعارض "اهلا مدارس" لتوفير السلع الغذائية للمواطنين، مشيراً الى انه سيتم طرح السكر الحر بالمعارض والسيارات المتنقلة بسعر 20 جنيها للكيلو، وطرحه بأفرع البيع التابعة لشركات توزيع السلع بسعر 22 جنيه بتخفيض يصل الى 15% من السوق الخارجي.

وأكد التقرير الوارد الى الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية انه سيتم طرح كمية 20 الف طن ارز مستورد بسعر 20 جنيه، والارز المحلي عريض الحبة بـ 22 جنيها، والزيت عبوة 800 مللي بـ 40 جنيها للزجاجة.

وأشار التقرير الوارد إلى أنه سيتم ضخ 1000 طن دواجن مجمدة بسعر 85 جنيه، و1000 طن لحوم برازيلي مجمدة بسعر 160 جنيه، بخلاف الكميات المعتاد عليها بالمجمعات الاستهلاكية.

التقرير شمل أيضاً أنه تم مراجعة العديد من الموردين للسلع الاساسية للحصول على نسب خصم اضافية خلال الفترة القادمة، وشراء سلع ضرورية باجمالي 255 مليون جنيه يتم عرضها للمواطنين بأسعار مخفضة.