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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

نصب واحتيال.. قرار عاجل ضد أرملة رجل الأعمال ياسين عجلان وابنته

أرشيفية
أرشيفية

وافقت جهات التحقيق المختصة على إدراج اسم أميرة حازم أحمد الشريف أرملة رجل الأعمال ياسين عجلان لاتهامها في القضية رقم  450 / 2023 جنح نصب مصر الجديدة على قوائم / منع وترقب.

كما وافق النائب العام بتاريخ 16 أغسطس 2023  على إدارج اسم فاطمة الزهراء ياسين عبد الفتاح عجلان والمتهمة في القضية رقم / 5630 / 2023 جنح نصب مصر الجديدة وذلك على قوائم / منع وترقب.

وقد أخطرت مصلحة الجوازات والهجره والجنسيه بذلك، كما تم التنبيه بإخطار المتهمين المذكورين رسميا بقرار الدارج على قوائم الترقب والوصول وتوقيعهم عليه بالعلم.

الجدير بالذكر أن المتهمة فاطمة الزهراء عجلان تشغل منصب  مسئول القطاع الزراعي بالبنك الدولي وصادر بحقها عدد من الأحكام القضائية بالحبس في قضايا نصب واحتيال. 

الجوازات الجوازات والهجرة الأحكام القضائية أحكام القضاء النائب العام قرار عاجل ياسين عجلان

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