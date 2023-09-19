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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تحذير من تناول المياه بهذه الطريقة

تناول المياه
تناول المياه

عدم تناول كمية كافية من الماء يمكن أن يكون له مخاطر صحية على الجسم. إليك بعض المخاطر المحتملة:

1. جفاف الجسم: عندما لا يكون هناك تناول كافٍ للماء، يمكن أن يحدث جفاف الجسم. يعتبر الجفاف حالة خطيرة تؤثر على وظائف الجسم المختلفة، بما في ذلك التوازن الكهربائي وضغط الدم ووظيفة الكلى. يمكن أن يؤدي الجفاف إلى تعب ودوار وصداع وجفاف الجلد وتراجع الأداء العقلي والجسدي.

2. ضعف الوظائف الحيوية: الماء ضروري لوظائف حيوية مثل هضم الطعام وامتصاص المغذيات وتنظيف الجسم من السموم وتنظيم درجة حرارة الجسم. عدم الحصول على كمية كافية من الماء يمكن أن يؤثر على هذه الوظائف ويؤدي إلى مشاكل صحية مختلفة.

3. أمراض الجهاز البولي: قد يزيد عدم شرب كمية كافية من الماء من خطر الإصابة بأمراض الجهاز البولي مثل حصى الكلى والتهاب المثانة. يعمل الماء على تخفيف تركيز العوامل المسببة لهذه الأمراض ومساعدة في طرد الفضلات من الجهاز البولي.

4. أداء ضعيف للجهاز العصبي: يعتبر الماء جزءًا أساسيًا من الجهاز العصبي، ويؤثر على وظائفه بشكل كبير. قد يؤدي نقص الماء إلى تشوش الذاكرة وصعوبة التركيز وتدهور الأداء العقلي.

للحفاظ على الصحة الجيدة وتجنب المخاطر المحتملة، يُنصَح بتناول كمية كافية من الماء يوميًا. الاحتياجات المائية تختلف من شخص لآخر وتعتمد على العمر والجنس والنشاط البدني والبيئة المحيطة. عادةً، يُوصَى بشرب حوالي 8 أكواب (حوالي 2 لتر) من الماء يوميًا، ولكن يمكن أن تختلف هذه الأرقام بناءً على العوامل السابقة.

من الجيد أن تشرب الماء بانتظام طوال اليوم وتستجيب لعطشك. كما يمكنك أيضًا زيادة تناول السوائل من خلال تناول الفواكه والخضروات المائية والمشروبات الأخرى ذات المحتوى العالي من الماء.

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