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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

5000 جنيه فقط.. تسريبات تكشف عن مواصفات موبايل Redmi Note 13 الخارق

ب 5000 جنيه فقط..تسريبات
ب 5000 جنيه فقط..تسريبات تكشف عن مواصفات موباي

تعتبر سلسلة هواتف Redmi Note هي واحدة من أكثر سلاسل الهواتف الذكية شهرة عالميًا. وفي بداية هذا الشهر، تم تأكيد أن الجيل القادم من هواتف Redmi Note سيتم إطلاقه قريبًا. وقبل بضعة أيام، كشفت العلامة التجارية أن الإطلاق سيحدث هذا الأسبوع.

بالإضافة إلى الكشف عن تاريخ الإطلاق، قامت Redmi أيضًا بتشويق الميزات القادمة في هواتفها الجديدة. بالإضافة إلى التشويقات الرسمية، تعلمنا أيضًا عن هذه الأجهزة من مصادر أخرى مثل التسريبات والشهادات.

قمنا بتجميع كل ما هو معروف عن سلسلة هواتف Redmi Note 13 المقبلة في مكان واحد. دعنا نستعرض التفاصيل.

 

تاريخ إطلاق سلسلة هواتف Redmi Note 13

 

من المقرر إطلاق سلسلة هواتف Redmi Note 13 في الصين في 21 سبتمبر. سيتم الإعلان عنها في مؤتمر سيبدأ في الساعة 7 مساءً بتوقيت جرينتش+8.

على النحو الرسمي، أكدت Redmi وجود ثلاثة أجهزة، وهي Redmi Note 13 Pro و Redmi Note 13 Pro Plus و Redmi Note 13 Yibo Edition. ومع ذلك، نتوقع أيضًا وجود هاتف Redmi Note 13 العادي، على الرغم من عدم توفر معلومات حوله.

على أي حال، إذا كنت مهتمًا بمشاهدة الحدث، سيتم بثه مباشرة على منصة Weibo وغيرها من منصات البث المرئي الصينية الرائدة.

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تصميم سلسلة هواتف Redmi Note 13

 

سلسلة هواتف Redmi Note 13 ستأتي بتصميم مختلف مقارنة بسلسلة هواتف Redmi Note 12. لن يكون التصميم الجديد مختلفًا تمامًا حيث سيكون هناك تشابه بين التصميم الجيل السابق.

سيحتفظ هاتف Redmi Note 13 Pro بتصميم الزجاج الأمامي والخلفي مع إطار مسطح. ومع ذلك، سيتم الاستلهام من تصميم سلسلة Xiaomi 13 في جزيرة الكاميرا ولكن مع وحدات بارزة.

من ناحية أخرى، سيكون توضع الكاميرا في هاتف Redmi Note 13 Pro Plus مشابهًا لتوضعها في هاتف Redmi Note 12 Turbo. ولكنه سيأتي بشاشة منحنية وخلفية من الجلد الاصطناعي. ومن المتوقع أن يكون هاتف Redسلسلة هواتف Redmi Note 13 مستوحاة منه مع بعض الاختلافات في اللون والنمط.

للأسف، ليس لدينا أي تفاصيل حول تصميم هاتف Redmi Note 13.

 

مواصفات سلسلة هواتف Redmi Note 13

 

سيأتي هاتف Redmi Note 13 Pro وهاتف Redmi Note 13 Pro Plus بشاشات OLED بدقة 1.5K. وهذا يجعلهما أول هاتفين في سلسلة Redmi Note يأتيان بشاشة بدقة أعلى من FHD+. كما سيكونون أيضًا أول هاتفين في سلسلة Redmi Note يأتيان بمستشعر بصمات الأصابع المدمج في الشاشة.

بالإضافة إلى ذلك، سيكون هاتف Redmi Note 13 Pro Plus أول هاتف في سلسلة Redmi Note يتميز بشاشة منحنية. ستوفر الشاشة سطوعًا قصوى يبلغ 1800 نيت وتقنية تعتيم PWM بسرعة 1920 هرتز وتقنية تعتيم DC. وبعبارة أخرى، ستأتي هذه الهواتف بالعديد من الابتكارات الأولى في قسم العرض.

علاوة على ذلك، أكدت Redmi رسميًا الشرائح التي ستدعم هذه الهواتف. ستحتوي هاتفي Redmi Note 13 Pro Plus و Redmi Note 13 Pro على شرائح MediaTek Dimensity 7200 Ultra و Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 على التوالي.

سيحتوي الهاتفان Pro على إصدار مخصص من مستشعر Samsung ISOCELL HP3 Discovery Edition بدقة 200 ميجابكسل. ومع ذلك، لسبب ما، سيكون الإصدار Pro Plus الوحيد الذي يحتوي على تثبيت صورة بصري (OIS).

أما بالنسبة للبطارية، فسيتم دعم هاتف Redmi Note 13 Pro ببطارية بسعة 5000 مللي أمبير مع دعم للشحن بقوة 67 واط. بينما سيحتوي هاتف Redmi Note 13 Pro Plus على بطارية بسعة 5120 مللي أمبير مع دعم للشحن بقوة 120 واط.

نظرًا لأن من المتوقع أن يستند هاتف Redmi Note 13 Yibo إلى هاتف Redmi Note 13 Pro Plus، فمن المتوقع أن تكون لديه نفس المواصفات كالهاتف الأخير. بينما ليس لدينا أي معلومات عن هاتف Redmi Note 13.

 

السعر المتوقع لسلسلة هواتف Redmi Note 13

 

من المتوقع أن تبدأ سلسلة هواتف Redmi Note 13 بسعر يبدأ من حوالي 165 دولار للطراز العادي (أي ما يعادل 5000 جنيه مصري تقريبا) ، بينما قد يبدأ طرازي Pro و Pro Plus من 235 دولار.

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