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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: لقاء الرئيسين السيسى وبن زايد يؤكد عمق العلاقات بين القاهرة وأبو ظبى

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أكد المهندس محمد المنزلاوى وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ الأهمية الكبيرة للقضايا التى استعرضها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه في أبوظبي مع الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة مشيداً بتأكيد الرئيسين على  اعتزازهما بالعلاقات الأخوية الوطيدة بين مصر والإمارات، على مستوى القيادتين وبين الشعبين الشقيقين، والتي تنعكس على التنسيق الوثيق بين الدولتين بهدف دعم استقرار المنطقة العربية، لاسيما في هذه المرحلة التي تتزايد فيها التحديات دولياً وإقليمياً.

 

كما أشاد " المنزلاوى " فى بيان له أصدره اليوم بحرص الرئيسين على تعزيز العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة خاصة ما يتعلق بتنشيط التعاون الاقتصادي والاستثمارات المشتركة والتبادل التجاري بالإضافة إلى تعزيز التعاون في العديد من المجالات التنموية يما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين معرباً عن ثقته التام فى أن هذه اللقاء سيكون له دوره فى التعاون بين القاهرة وأبو ظبى تجاه جميع القضايا الإقليمية والعربية والدولية، خاصة أن الرئيسين السيسى وبن زايد حرصا على استعراض آخر تطورات الأوضاع الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك حيث توافق الزعيمان على مواصلة الجهد المشترك للدفع نحو تسوية الأزمات القائمة في المنطقة بما يراعي مصالح الشعوب العربية ويعزز التضامن العربي ويحقق الاستقرار والرخاء في المنطقة.


وأكد أن هذا اللقاء بين الرئيسين السيسى وبن زايد أكد مجدداً عمق العلاقات الاستراتيجية بين القاهرة وأبوظبي وحرصها على دعم العلاقات بين البلدين فى مختلف المجالات معبراً العلاقات بين البلدين بمثابة نموذج رائع ومتفرد.


وكان اللقاء بين الرئيس عبد الفتاح السيسى والشيخ محمد بن زايد قد تطرق إلى التباحث بشأن مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب ٢٨" الذي تستضيفه دبي نهاية العام الجاري، وذلك بهدف الاستفادة من التجربة المصرية الناجحة في استضافة الدورة السابقة "كوب٢٧" بمدينة شرم الشيخ، والبناء على النتائج التي تحققت بهدف إعطاء دفعة للعمل المناخي المشترك على المستوى الدولي، بما يصون الموارد البيئية ويحقق مصلحة الإنسانية.

محمد المنزلاوي مجلس الشيوخ السيسي محمد بن زايد الامارات

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