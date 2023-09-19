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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

عربية النواب: قمة السيسي وبن زايد تؤكد عمق العلاقات بين البلدين

يسري المغازي، عضو
يسري المغازي، عضو مجلس النواب

أكد النائب يسري المغازي، رئيس لجنة الشؤون العربيه بمجلس النواب، أهمية لقاء الرئيس السيسي الشيخ محمد بن زايد  رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، مشيرا إلى أن العلاقات المصرية الإماراتية حققت نقلة كبيرة خلال العشر سنوات الماضية، بفضل الإدارة الحكيمة للرئيس السيسي وحرص قيادتي البلدين على الارتقاء بها في كل المجالات.

وأشار المغازي في تصريح صحفي له اليوم، إلى العلاقات الأخوية الوطيدة بين مصر والإمارات والقمة بين الرئيس السيسي والشيخ محمد بن زايد، قائلا: جاءت في وقتها، وبحثت ملفات مهمة ثنائية وعربية ودولية.


وشدد رئيس عربية النواب على أهمية استمرار التنسيق الوثيق بين الدولتين بهدف دعم استقرار المنطقة العربية، لاسيما في هذه المرحلة التي تتزايد فيها التحديات دولياً وإقليمياً.

ولفت النائب، إلى تقديم الرئيس السيسي التهنئة للإمارات، على الإنجاز الذي حققته في مجال الفضاء من خلال قيامها بأطول مهمة فضائية لرائد فضاء عربي، متمنياً لدولة الإمارات وشعبها الشقيق مزيداً من التقدم والازدهار.

وأكد النائب يسري المغازي، أن علاقات مصر والإمارات مكسب كبير للدولتين، والمنطقة العربية برمتها.

محمد بن زايد يسري المغازي مجلس النواب الامارات

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