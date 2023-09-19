الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة الإمارات.. صور

عاد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أرض الوطن بعد زيارة دولة الإمارات العربية المتحدة، واللقاء مع أخيه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات.

المتحدث الرسمي

صرح بذلك المستشار دكتور احمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي ، في أبوظبي يوم الاثنين الموافق 18 سبتمبر، الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

‎وسبق أن صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيسين أعربا عن اعتزازهما بالعلاقات الأخوية الوطيدة بين مصر والإمارات، على مستوى القيادتين وبين الشعبين الشقيقين، التي تنعكس على التنسيق الوثيق بين الدولتين بهدف دعم استقرار المنطقة العربية، لاسيما في هذه المرحلة التي تتزايد فيها التحديات دولياً وإقليمياً.