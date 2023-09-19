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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تشكيل مباراة الإسماعيلي أمام زد في الدوري الممتاز

فريق الإسماعيلي -
فريق الإسماعيلي - أرشيفية

أعلن كل من إيهاب جلال المدير الفني لفريق الإسماعيلي، ومجدي عبد العاطي مدرب زد، تشكيلهما للمباراة المقرر لها اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويحل الإسماعيلي ضيفا على زد، في تمام الرابعة مساء، على استاد القاهرة الدولي.

وجاء تشكيل الإسماعيلي كالتالي

أحمد عادل - محمد هاشم - إيهاب العسقلاني - محمد عمار - أحمد محسن - عمار حمدي - محمد حسن - نادر فرج - عبد الرحمن مجدي - عمر الساعي - باسم مرسي.

تشكيل زد

علي لطفي - محمد سمير - محمد إسماعيل - علي جمال - محمد أشرف - بيتر موتوموسي - مصطفى سعد “ميسي” - محمد قطة - عبد الله مجدي - مصطفى زيكو -  شادي حسين.

الاسماعيلي الدوري تشكيل الاسماعيلي تشكيل زد

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