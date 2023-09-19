ميناء دمياط يستقبل خدمة جديدة للخط الملاحي "HMM"

أعلن أحمد حواش رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، أن الميناء استقبل سفينة الحاويات (HYUNDAI SINGAPORE ) والتي ترفع علم قبرص ويبلغ طولها 304 م وعرض 40 م قادمة من ميناء جدة السعودي.

وأشار رئيس مجلس الإدارة، إلى أن السفينة تعد الأولى ضمن الخدمة الجديدة ( FIM ) التي أطلقها الخط الملاحي الكوري ( HMM ) عبر ميناء دمياط إلى جانب عدد من موانئ دول العالم التي تقع في نطاق تلك الخدمة الجديدة ( شرق الأقصى – الهند – الخليج – أوروبا ) ومن المنتظر وصول سفينة أسبوعياً للميناء ضمن تلك الخدمة الجديدة .

وأضاف أن نجاح ميناء دمياط في جذب المزيد من خدمات الخطوط الملاحية العالمية يأتي نتاجاً لخطة التطوير والتحديث المستمرة والتي تقوم بها هيئة ميناء دمياط وشركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع تحت رعاية كامل الوزير، وزير النقل، لزيادة أعماق الممر الملاحي وحوض الدوران وتطوير وتعميق أرصفة محطة الحاويات لزيادة قابليتها لإستقبال أحدث أجيال سفن الحاويات في العالم.