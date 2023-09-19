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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مصرع أسرة كاملة بطلقات نارية مجهولة في ولاية أمريكية

صدى البلد

عثرت الشرطة الأمريكية على أسرة كاملة مكونة من 4 أفراد لقيت مصرعها بطلقات نارية على بعد حوالي 30 ميلاً خارج شيكاغو.

وقال نائب رئيس شرطة روميوفيل، كريس برن، خلال مؤتمر صحفي، إن الشرطة لا تعتبر الوفيات انتـ.. حارًا وتحقق في الحادث على أنه جريمة قـ.. تل.

وأوضحت الشرطة بيانات الضحايا وهم ألبرتو رولون، 38 عامًا، وزوريدا بارتولومي، 32 عامًا، والطفلان صبيان، وفقًا لمكتب الطبيب الشرعي في مقاطعة ويل وفقا لما نشرته CNN.

وقال كريس إنه تم إرسال الضباط إلى المنزل الواقع في المبنى رقم 500 بشارع كونكورد أفينيو لإجراء فحص صحي بعد أن تغيب أحد أفراد الأسرة عن العمل يوم الأحد ولم يتم الرد على مكالمات الأقارب، ما أثار القلق.

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