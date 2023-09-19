بلينكن يعلن إطلاق شراكة من أجل التعاون الأطلسي

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إطلاق شراكة من أجل التعاون الأطلسي، وهو منتدى جديد من شأنه خلق روابط أقوى وأعمق عبر أربع قارات.

وأثنى “بلينكن”، على أهمية المحيط الأطلسي باعتباره موردًا لا يمكن تجاهله، مشيرًا إلى فتح فصل جديد في التعاون الأطلسي وفقا لما نشرته وزارة الخارجية الأمريكية.

و يقوم هذا المحفل الجديد المتعدد الأطراف بتوحيد بلدان المحيط الأطلسي حول إعلان مشترك يوفر منبرًا لحل المشكلات بشكل جماعي.

يذكر أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، قد قال إنه يجب على مواطني الولايات المتحدة عدم السفر إلى إيران لأي سبب من الأسباب، وأدعو أي مواطن أمريكي في إيران إلى المغادرة على الفور، لافتا إلى أني أود أن أكرر تحذير وزارة الخارجية الواضح للمواطنين الأمريكيين "لا تسافروا إلى إيران".