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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجيش الكيني يعلن تحطم مروحية عسكرية ومصرع جنود

تحطم مروحية عسكرية
تحطم مروحية عسكرية في كينيا

أعلن الجيش الكيني اليوم الثلاثاء، 19 سبتمبر عن تحطم مروحية عسكرية داخل غابة في مقاطعة لامو، خلال مطاردة لعناصر حركة الشباب الإرهابية.

وقال رئيس الاتصالات الاستراتيجية العسكرية الكينية، العميد زيبورا كيوكو، إن الطاقم والأفراد العسكريين الآخرين الذين كانوا على متن الطائرة كانوا جزءًا من المراقبة الجوية للعملية الأمنية المستمرة في مقاطعات لامو ونهر تانا وجاريسا وكيليفي، وتهدف إلى طرد مسلحي حركة الشباب الذين يعتقد أنهم يختبئون داخل غابة بوني الكثيفة.

وأوضح المسئول العسكري الكيني "تحطمت مروحية تابعة للقوات الجوية الكينية من طراز هيوي الليلة الماضية أثناء قيامها بدورية ليلية في مقاطعة لامو"، بحسب ما أوردته صحيفة "ستار" الكينية.

وتحطمت المروحية يوم الاثنين حوالي الساعة 7.30 مساءً وتم نقل جثث ركابها إلى نيروبي صباح الثلاثاء.

كان الفريق يتصرف بناء على بلاغ استخباراتي وقام بمداهمة المخبأ الذي يعتقد أنه أحد المعسكرات اللوجستية للجماعة الإرهابية، حيث كانت فرق العبوات الناسفة المسلحة تعمل منها.

ولدى وصولها إلى المنطقة، انقضت القوات الخاصة على المسلحين الذين كانوا يختبئون في الأدغال، مما أدى إلى اشتباك عنيف وطويل الأمد مع القوات الخاصة.

وكان الجنود قد تلقوا تقارير استخباراتية تفيد بمشاهدة مسلحين من حركة الشباب في منطقة بودي العامة في مقاطعة لامو قبل تنفيذ الكمين وقتل الاثنين.

تحطم مروحية عسكرية كينيا الجيش الكيني حركة الشباب الإرهابية

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