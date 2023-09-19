لخلافات بينهما.. طالب يلقى مصرعه على يد آخر في الدقهلية

لقى طالب بالصف الثالث الثانوى مصرعه طعنا على يد طالب آخر بقرية ميت الخولى مؤمن التابعة لمركز منية النصر فى محافظة الدقهلية عقب مشاجرة بينهما.

وتم الجثمان إلى المشرحة على ذمة تصرفات النيابة.



تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من مدير المباحث الجنائية يفيد بورود إشارة لمأمور مركز شرطة منية النصر من مستشفى منية النصر بوصول شاب فى العقد الثانى من عمره جثة هامدة مصاب بطعنة نافذة بالصدر، ادعاء تعدى من آخر.



وبانتقال ضباط المباحث إلى مكان البلاغ والفحص تبين أن المجنى عليه يدعى عمر محمد السيد، 17 عاما، طالب، بالصف الثالث الثانوي والمقيم بميت الخولي مؤمن التابعة للمركز ومصاب بجرح نافذ بالجانب الأيسر من الصدر، وتوفى فور وصوله، حيث نشبت مشاجرة بينه وبين الطالب فارس سامح محمد طه 18 عاما قام على إثرها المتهم بطعنه.



وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفي المركزي تحت تصرف النيابة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.