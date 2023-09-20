عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية: لا بد من إصدار قانون المسؤولية الطبية بدور الانعقاد القادم

النائبة الدكتورة
النائبة الدكتورة ايناس عبد الحليم عضو لجنة الصحة

كشفت النائبة الدكتورة ايناس عبد الحليم عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، عن رؤيتها في أهم التشريعات اللازم إصدارها في دور الانعقاد القادم للبرلمان، سواء التي تحتاج لإصدار أو تعديل نظرا لضرورة تطبيقها بناء علي أهميتها الكبرى. 

و أضافت “ عبد الحليم ” فى تصريح لـ “ صدى البلد”، أن الفترة الحالية تتطلب تحجيم ظاهرتى زواج القاصرات وعمالة الأطفال بإعتبارها أهم أسباب الزيادة السكانية، فضلا عن كونهم عائق أمام تطبيق فكرة تنظيم الأسرة أيضا وبالتالي لابد من تعديلات تشريعية تعمل علي مكافحة انتشار هذه الظاهرة.

و أشارت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إلي ضرورة سرعة العمل علي قانون المسؤولية الطبية للعديد من الأسباب منها وقف هجرة الأطباء، أيضا يهدف إصدار التشريع إلي حماية الطبيب والمريض في آن واحد فيما يتعلق بالأخطاء الطبية.

كما نوهت عضو مجلس النواب، عن تسليط الضوء علي فكرة المغالاة في مصروفات المدارس الخاصة وشروط التحاق التلاميذ بها، علاوة علي ارتفاع أسعار الكتب الخارجية التي يتم طرحها في هذه المدارس، قائلة “ أسعار عالية تفوق مقدرة أولياء الأمور وضروري وضوابط لهذا الشأن”.

وتابعت النائبة : الكتب الخارجية حاليا يتم طرحها قبل إعلان منهج العام الدراسي الجديد .. هل هذا يُعقل ؟، لذا لابد من التركيز علي ملف الكتب الخارجية بشكل عام.

وفي نهاية حديثها، أشارت البرلمانية إلي أن التركيز علي الأمور المرتبطة بملفى الصحة والتعليم، ضروري بإعتبارهما أهم القطاعات التنموية.

مجلس النواب الصحة الزيادة السكانية المدارس الخاصة الكتب الخارجية التعليم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صفقة بمليارات الدولارات.. العاصمة الإدارية وش السعد على الاقتصاد المصري

16 درجة خلال ساعات| تحذير عاجل من الأرصاد بعد أنباء عاصفة التنين

غضب عارم من الشناوي على عبدالمنعم عقب مباراة الأهلي والمصري |فيديو

عاجل .. زلزال بقوة 4.5 ريختر يضرب شمال غرب مرسى مطروح

زوجة لاعب كرة قدم مشهور|من هي سلمى الجابري ملكة جمال مصر للعالم 2023؟

بشرى سارة| شعبة الخضراوات تكشف موعد تراجع أسعار الطماطم والبصل بالأسواق.. الخير خلال أيام

فيات تيبو بـ 60 ألف جنيه فقط..فرصة لاتعوض

مفاجأة| عملية زراعة شعر وراء عدم لعب لاعب الأهلي بالرأس أمام المصري

موضوعات متعلقة

وضع لافتة ممنوع التدخين في جميع المدارس|وزير التعليم يحذر : سنعاقب المخالفين

من الأمم المتحدة.. عبدالغفار: مصر تدرك أهمية حماية الحق في الصحة للجميع

ترشيحاتنا

«القومي للبحوث» يكشف تفاصيل زلزال مرسى مطروح اليوم .. وحقيقة وجود أضرار

300 جنيه في يوم وليلة|مفاجأة قوية بأسعار الذهب وعيار 21 الآن

طفرة كبيرة.. الزراعة: حجم الصادرات وصل 6.5 مليون طن العام الماضي |فيديو

40 %.. نجم الزمالك السابق يفجّر مفاجأة بشأن أداء إمام عاشور مع الأهلي

انقطاع مفاجئ للكهرباء في تونس وأنباء عن انفجار بمحطة رادس.. ما الأمر؟

تعرف على أهم الوحدات الشاغرة في المدن الجديدة وآليات حجزها.. الإسكان تجيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس ملفتة.. شاهيناز تثير الجدل بهذه الإطلالة عبر إنستجرام |شاهد

هاني الناظر يفجّر مفاجأة عند تناول كوب شاي يوميًا في هذا التوقيت|تفاصيل

150 مليون دولار ترميم.. سائح يدمر تمثال "البورصة" الأثري

حلاوة المولد.. طريقة عمل الملبن الأبيض

فيديو

أهو جالك أهو.. حفل تخرج طالبات يثير ضجة على مواقع التواصل |فيديوجراف

لاعب كرة ومدير تصوير.. معلومات عن أبناء الفنان الراحل أشرف مصيلحي

إصابة فنانة شهيرة بالسرطان وأسرتها توقف علاجها.. فيديوجراف

بالقبلات والأحضان.. انتهاء الخلاف بين محمد رمضان ونوال الزغبي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عصر القدم لا القلم

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: "مصر وليبيا" تحالف الإنسانية وقوة الجيش

اﻟﻤﺰﻳﺪ