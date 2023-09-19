عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

موقع عبري: إسرائيل تناقش توقيع "تحالف دفاعي أمني" مع الولايات المتحدة

أرشيفية
أرشيفية

قالت موقع "والا" العبري، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل تناقش توقيع تحالف دفاعي أمني مع الولايات المتحدة، جاء هذا بحسب ثلاثة مصادر إسرائيلية وأمريكية مطلعة على الموضوع.

وأضاف الموقع الإخباري، أن وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلية رون درمر، ناقش الأمر  خلال الأسابيع الأخيرة مع رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية هرتسي هاليفي، ورئيس الموساد دافيد برنياع في محاولة لاقناعهم بدعم المبادرة.

ووفقا للموقع فإنه بدون دعم رئيس هيئة الأركان ومسؤولين آخرين في جهاز الأمن سيكون من الصعب جدا دفع عملية من هذا القبيل.

وأشار الموقع إلى أنه على مدار سنوات الجهاز الأمني وخصوصا الجيش الإسرائيلي عارضوا التوقيع على "التحالف الدفاعي" مع الولايات المتحدة بزعم أن مثل هذا التحالف يمكنه أن يلحق الضرر بحرية عمل إسرائيل تنفيذ نشاطات عسكرية مخطط لها في الشرق الأوسط.

وبحسب الموقع سيتم طرح القضية للنقاش خلال الاجتماع بين رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي جو بايدن في نيويورك غدا الأربعاء.

وكان درمر طرح مبادرة "التحالف الدفاعي" خلال حديثه في البيت الأبيض منتصف أغسطس مع مستشاري الرئيس الأمريكي جو بايدن، حيث عرض إدخال "التحالف الدفاعي" كمركب اضافي في الصفقة.

وأشار التقرير إلى أن رئيس القسم الاستراتيجي في هيئة الأركان الإسرائيلية طال كالمان اجتمع خلال الأسابيع الأخيرة مع مسؤولين في الإدارة الأمريكية وفاجأهم عندما لم يستبعد مبادرة "التحالف الدفاعي" لدرمر ، مشيرا الى أن الجيش الإسرائيلي سيدرس اي مبادرة من هذا القبيل حين تعرض أمامه. 

إسرائيل تحالف دفاعي أمني الولايات المتحدة وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلية رون درمر رئيس الموساد دافيد برنياع الجيش الإسرائيلي الشرق الاوسط بنيامين نتنياهو الرئيس الأمريكي جو بايدن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد كارثة دانيال.. عاصفة جوية تضرب البلاد خلال ساعات

قرار جديد ضد مرتضى منصور لصالح محامي الأهلي

بشرى سارة| شعبة الخضراوات تكشف موعد تراجع أسعار الطماطم والبصل بالأسواق.. الخير خلال أيام

مفاجأة عن سكانه.. قصة المنزل المعجزة الناجي من فيضانات درنة

خمسون جنيها بلاستيكية| ما حقيقة الصور المتداولة للعملة الأحدث في مصر؟

رسميا.. موعد تطبيق الزيادة الجديدة للمعاشات| التأمينات تستعد لصرف شهر أكتوبر

صفقة بمليارات الدولارات.. العاصمة الإدارية وش السعد على الاقتصاد المصري

3 تحركات عاجلة لحل أزمة ارتفاع أسعار السجائر.. اعرف العلبة هتبقى بكام

ترشيحاتنا

وانت في البيت.. اعرف إزي تدفع مخالفات المرور

أردوغان: إسرائيل لن تنعم بالسلام حتى تقوم دولة فلسطينية على حدود 1967

بهدف رضا سليم.. الأهلي يتقدم على المصري في الشوط الأول

أردوغان: علاقتنا مع مصر تنمو باستمرار بفضل دعم المصالح المشتركة بين البلدين

أسيست إمام عاشور| رضا سليم يسجل هدفا صاروخيا لـ الأهلي أمام المصري

تشكيل مباراة ميلان ونيوكاسل يونايتد في دوري أبطال أوروبا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منتشرة بعد الـ 40.. ما هي الفيبروميالجيا

اللاعيبة بتشرب شيشة| من قصد مدرب الزمالك بتصريحه المثير.. وهل سيخضع للعقاب؟

تعرف على فوائد زيت الفلفل الحار للشعر

بالبينك الملفت.. نسرين طافش تثير الجدل بجمالها

فيديو

تفاصيل الانتخابات الرئاسية | الوطنية للانتخابات تعقد مؤتمرًا صحفيًا غدًا

مفاجأة حول عاصفة التنين | الأرصاد تكشف حقيقتها وتفاصيلها

زيادة المعاشات 1200 جنيه لهذه الفئات | التفاصيل كاملة

ما حقيقة طرح 50 جنيهًا بلاستيكية | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عصر القدم لا القلم

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: "مصر وليبيا" تحالف الإنسانية وقوة الجيش

اﻟﻤﺰﻳﺪ