موقع عبري: إسرائيل تناقش توقيع "تحالف دفاعي أمني" مع الولايات المتحدة

قالت موقع "والا" العبري، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل تناقش توقيع تحالف دفاعي أمني مع الولايات المتحدة، جاء هذا بحسب ثلاثة مصادر إسرائيلية وأمريكية مطلعة على الموضوع.

وأضاف الموقع الإخباري، أن وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلية رون درمر، ناقش الأمر خلال الأسابيع الأخيرة مع رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية هرتسي هاليفي، ورئيس الموساد دافيد برنياع في محاولة لاقناعهم بدعم المبادرة.

ووفقا للموقع فإنه بدون دعم رئيس هيئة الأركان ومسؤولين آخرين في جهاز الأمن سيكون من الصعب جدا دفع عملية من هذا القبيل.

وأشار الموقع إلى أنه على مدار سنوات الجهاز الأمني وخصوصا الجيش الإسرائيلي عارضوا التوقيع على "التحالف الدفاعي" مع الولايات المتحدة بزعم أن مثل هذا التحالف يمكنه أن يلحق الضرر بحرية عمل إسرائيل تنفيذ نشاطات عسكرية مخطط لها في الشرق الأوسط.

وبحسب الموقع سيتم طرح القضية للنقاش خلال الاجتماع بين رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي جو بايدن في نيويورك غدا الأربعاء.

وكان درمر طرح مبادرة "التحالف الدفاعي" خلال حديثه في البيت الأبيض منتصف أغسطس مع مستشاري الرئيس الأمريكي جو بايدن، حيث عرض إدخال "التحالف الدفاعي" كمركب اضافي في الصفقة.

وأشار التقرير إلى أن رئيس القسم الاستراتيجي في هيئة الأركان الإسرائيلية طال كالمان اجتمع خلال الأسابيع الأخيرة مع مسؤولين في الإدارة الأمريكية وفاجأهم عندما لم يستبعد مبادرة "التحالف الدفاعي" لدرمر ، مشيرا الى أن الجيش الإسرائيلي سيدرس اي مبادرة من هذا القبيل حين تعرض أمامه.