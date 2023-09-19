أول تحرك من القوات الروسية لحماية سكان كاراباخ

بدأت قوات حفظ السلام الروسية في ناجورنو كاراباخ عملية إجلاء السكان المدنيين في المنطقة من المناطق الأكثر خطورة وتقديم الرعاية الطبية للضحايا

وأعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية عن بدء "إجراءات مكافحة الإرهاب" ذات الطابع المحلي في كاراباخ لاستعادة النظام الدستوري، واستخدم الجيش أسلحة عالية الدقة لضرب مواقع ومنشآت عسكرية للقوات المسلحة الأرمينية في كاراباخ، بحسب ما أورده موقع "روسيا اليوم".

وتزعم وزارة الدفاع الأرمينية أن القوات المسلحة للبلاد غير موجودة في ناغورنو كاراباخ.

وأشار الكرملين إلى أن الشيء الرئيسي الآن هو إقناع يريفان وباكو بالتخلي عن أساليب القوة والجلوس إلى طاولة المفاوضات.