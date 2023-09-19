عضو الشئون الاقتصادية بالنواب: العلاقات المصرية الإماراتية تشهد تطورات كبيرة

قال النائب عمرو هندى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية مع الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات، يأتي في إطار حرص البلدين على مزيد من التعاون بحث سبل مزيد من التواصل في ظل التداعيات والتحديات العالمية.

وأوضح هندى، في تصريحاته اليوم، أن مصر والإمارات يجمعهما تاريخ وسجل حافل بالأخوة والعلاقات الطيبة المتينة، والدعم والتعاون المثمر بما ينعكس بالخير والمحبة والتقدير والاحترام بين الشعبين، وروابط وثيقة من التعاون والتقدير والتفاهم والرؤى المشتركة وذلك على مستوى العلاقات الثنائية بين البلدين، وفي مواجهة التحديات والأزمات على المستوى الإقليمي والدولي في ذات الوقت.

وأكد عضو مجلس النواب، أن العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات ومصر تشهد تطورًا مستمرًا مع ارتفاع واضح لوتيرة التعاون الاقتصادي خلال الأعوام الماضية، والتي بلغ فيها حجم التبادل التجاري 22 مليار دولار، في حين بلغ حجم الاستثمارات المشتركة 300 مليار دولار، بينما وصل حجم الاستثمارات الإماراتية داخل مصر 28 مليار دولار، وهو ما يعكس آفاق نمو التعاون والشراكة الاقتصادية بين البلدين ومتوقع مزيد من التعاون بين البلدين الشقيقين خلال الفترة المقبلة.