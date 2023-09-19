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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائب: التحول الرقمي يحقق الشفافية في المنشآت الحكومية

جانب من الفعالية
جانب من الفعالية

شارك النائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في حفل تخرج الدفعة الأولى من برنامج سفراء الحوكمة والتحول الرقمي والذي تنظمه مبادرة مهندسون من أجل مصر المستدامة بالتعاون مع كلية الإعلام بجامعة الأهرام الكندية، ومع مؤسسة هي تستطيع.


وأكد النائب محمد عبد العزيز على أهمية تحقيق التحول الرقمي في كافة المجالات لأنه أحد الأدوات الأساسية من أجل الحوكمة مما يحقق الشفافية وتوفير الوقت والجهد والتكاليف كذلك، مؤكدا أن مصر تبني الجمهورية الجديدة على هذه الأسس، وأن الانتقال للعاصمة الجديدة ليس فقط انتقال في المباني ولكنه انتقال في الفكر وتحقيق بنية تحتية قادرة على جعل كافة المعاملات الحكومية رقمية قريبا.


وأشاد النائب محمد عبد العزيز ببرنامج سفراء من أجل الحوكمة والتحول الرقمي ومستوى المتدربين، مؤكدا على ضرورة استمرار هذه البرامج لرفع الوعي والانتقال بندوات وورش عمل في كافة المحافظات.

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التحول الرقمي حقوق الإنسان مجلس النواب الجمهورية الجديدة تنسيقية شباب الاحزاب المعاملات الحكومية

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