بوتين يصدر أوامره بزيادة إنتاج أنظمة الدفاع الجوي

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر 2023 إنه من الضروري في روسيا زيادة حجم إنتاج أنظمة الدفاع الجوي والبطاريات المضادة.

وأضاف بوتين في اجتماع للجنة الصناعية العسكرية: "نحن بحاجة إلى زيادة حجم إنتاج أنظمة الدفاع الجوي المضادة للبطاريات"، بحسب ما أورده موقع "روسيا اليوم".

وأشار إلى أنه أعطى عددا من التعليمات بشأن جدول تسليم المنتجات ذات الصلة لعام 2024، لافتا إلى أن المجمع الصناعي العسكري الروسي يعمل بنشاط على زيادة الإنتاج لتلبية احتياجات العملية الخاصة.

وأكد الرئيس الروسي أن صناعة الدفاع تنتج أسلحة ومعدات حديثة وفريدة من نوعها من نواح كثيرة، وتعمل بنشاط على زيادة حجم الإنتاج من أجل توفير أفضل دعم ممكن للوحدات والتشكيلات المشاركة في عملية عسكرية خاصة.