عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانى: قانون العمل الجديد من أهم المشروعات بدور الانعقاد القادم

النائب عبد الفتاح
النائب عبد الفتاح يحيي عضو مجلس النواب

قال النائب عبد الفتاح يحيي عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن أول مشروعات القوانين التي سيتم طرحها علي البرلمان للموافقة عليها بدور الانعقاد القادم للبرلمان، هى حزمة القرارات التي أصدرها الرئيس السيسي مؤخرا.

و أضاف “ يحيي” فى تصريح لـ “ صدى البلد”، أن مشروع قانون العمل الجديد يعد من أهم القوانين التي لابد من إصدارها بدور الانعقاد القادم، حيث أن هذا القانون سيخدم أكثر من 20 مليون موظف بالقطاع الخاص، لذا توجد مطالبات عديدة بسرعة إقراره.

و تابع النائب : انتظر عمال وموظفى القطاع الخاص كثيرا لإقرار القانون حيث شهد تأخيرا في الإصدار بسبب جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.

وأشار عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلي أن القانون يعمل علي وجود صيغة متوازنة من شأنها حماية حقوق الموظفين وصاحب العمل فى أن واحد، ومن المؤكد أن التشريع سيخرج بأفضل صورة متكاملة تنظم آلية عمل القطاع الخاص.

ونوه عضو مجلس النواب، عن أن المجلس وأمانته لديه أجندة تشريعية خاصة تتضمن القوانين ذات الأولوية في الإصدار بدور الإنعقاد القادم.

وأختتم النائب حديثه، قائلا “ نعمل جاهدين علي دعم المواطن وتحقيق الصالح له وإزالة كافة التحديات والمشكلات التي تواجه فيما يتعلق بالجانب التشريعي”.

مجلس النواب القوى العاملة قانون العمل الجديد القطاع الخاص الموظفين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد كارثة دانيال.. عاصفة جوية تضرب البلاد خلال ساعات

منخفض جوي.. تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

بعد فوز الأهلي برباعية .. شوبير يطرح سؤالا للجمهور

جفاف الروصيرص.. ماذا فعل سد النهضة بمنسوب النيل في السودان؟

بشرى سارة| شعبة الخضراوات تكشف موعد تراجع أسعار الطماطم والبصل بالأسواق.. الخير خلال أيام

غضب عارم من الشناوي على عبدالمنعم عقب مباراة الأهلي والمصري |فيديو

قرار جديد ضد مرتضى منصور لصالح محامي الأهلي

صفقة بمليارات الدولارات.. العاصمة الإدارية وش السعد على الاقتصاد المصري

موضوعات متعلقة

محافظ المنيا وأعضاء النواب والشيوخ: مصلحة المواطن هدفنا المشترك

بمقر مجلس النواب.. لجنة صياغة قانون الإجراءات الجنائية تستأنف اجتماعاتها الدورية

ترشيحاتنا

فرصة.. أشتري BMW X7 بدون جمارك أو أوفر برايس

حبسوا محمد صلاح في ليفربول| تفاصيل جنونية بحق الفرعون المصري.. ما القصة؟

مؤشرات تنسيق الدبلوم الصناعي نظام 5 سنوات

وزارة الري: ندعم دول حوض النيل في عدد كبير من المشروعات التنموية

وزير الداخلية يصدر قرارا بشأن أحكام دخول وإقامة الأجانب بمصر

موعد وحكام مباراة بيراميدز والجيش الرواندي بدوري أبطال أفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل طاجن البامية باللحمة

بفستان قطعتين.. رنا رئيس تثير الجدل من كواليس تصوير أولاد حريم كريم

ميريام فارس تخطف الأنظار بفستان ذهبي في حفل الموريكس دور  

للقلب والأوعية الدموية.. فوائد خارقة لتناول الفراولة

فيديو

إصابة فنانة شهيرة بالسرطان وأسرتها توقف علاجها.. فيديوجراف

بالقبلات والأحضان.. انتهاء الخلاف بين محمد رمضان ونوال الزغبي

نجوم العالم العربي.. حكاية فرح المنصورة الأسطوري بطلخا |فيديوجراف

بالفيديو | إغماء المخرجة منال الصيفي خلال عزاء زوجها الفنان أشرف مصيلحي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عصر القدم لا القلم

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: "مصر وليبيا" تحالف الإنسانية وقوة الجيش

اﻟﻤﺰﻳﺪ