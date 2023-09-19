السفيرة الأمريكية في العراق تعلق على هجوم مطار عربت

علقت السفيرة الأمريكية في العراق ألينا رومانسكي، اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر 2023 على هجوم مطار عربت في محافظة السليمانية بإقليم كردستان، الذي وقع أمس الاثنين.

وقالت السفيرة الأمريكية "ندين الهجوم على مطار عربت في محافظة السليمانية، ونؤكد من جديد دعمنا لإحترام سيادة العراق ووحدة أراضيه، وأن كلاهما ضروري لاستقرار العراق وأمنه".

وأضافت رومانسكي في تغريدة عبر حسابها الشخصي بموقع "إكس": "نقدم تعازينا لأولئك الذين فقدوا أحباءهم".

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، كشف الناطق الإعلامي باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية يحيى رسول تفاصيل الهجوم علي مطار عربت العسكري حيث صرح قائلا : في تمام الساعة ١٧:٠٠ من أمس الاثنين ، قامت طائرة مسيرة بدخول الأجواء العراقية عبر الحدود مع تركيا وقصف مطار (عربت) في محافظة السليمانية في اقليم كردستان العراق، مما أدى إلى استشهاد ثلاثة من أبطال جهاز مكافحة الإرهاب وإصابة ثلاثة آخرين.