زيلينسكي: روسيا تستخدم الغذاء العالمي كسلاح للاعتراف بضم المناطق المحتلة

قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن روسيا تحاول استغلال نقص الغذاء العالمي كسلاح مقابل الاعتراف ببعض، إن لم يكن جميع، الأراضي التي تم الاستيلاء عليها.

واضاف زيلينسكي في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "اكس": روسيا اغلقت الموانيء البحرية في بلاك وآزوف.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد هدد بتصعيد الهجمات على روسيا إذا كررت موسكو استراتيجية الشتاء الماضي المتمثلة في قصف محطات الطاقة الأوكرانية والتي تركت ملايين الأوكرانيين يكافحون درجات حرارة متجمدة بدون كهرباء أو تدفئة أو ماء.

يأتي التحذير، الذي أصدره السيد زيلينسكي في مقابلة مع برنامج "60 دقيقة" على شبكة سي بي إس الإخبارية، مع دخول الحرب في شتاء آخر، وكما أظهرت أوكرانيا أنها قادرة على الوصول إلى أهداف في عمق روسيا.