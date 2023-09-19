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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

قيادي بحزب مصر أكتوبر: زيارة الرئيس للإمارات تأتي في توقيت مهم

المهندس أحمد حلمي،
المهندس أحمد حلمي، أمين حزب مصر أكتوبر بالأسكندرية

أكد المهندس أحمد حلمي، أمين حزب مصر أكتوبر بالأسكندرية، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدولة الإمارات، تعكس قوة العلاقات الراسخة التي تجمع البلدين منذ عشرات السنين، مشيدا بالجهود المبذولة من جانب الدولتين من أجل دعم وتعزيز سبل التعاون المشترك وعمل شراكات متعددة في مختلف المجالات.

وأوضح"حلمي" فى بيان، أن اللقاء تطرق إلى بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة، خاصة ما يتعلق بتنشيط التعاون الاقتصادي والاستثمارات المشتركة والتبادل التجاري، وكذلك تعزيز التعاون في العديد من المجالات التنموية بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين.

وأشار أمين حزب مصر أكتوبر بالأسكندرية إلى أن زيارة الرئيس السيسي لدولة تؤكد متانة العلاقات التي تجمع الدولتين الشقيقتين، وما يربطهما من مواقف ووجهات نظر حول القضايا المختلفة، مؤكدا أن الزيارة جاءت أيضا للتأكيد على أهمية تعزيز العمل العربي المشترك ووحدة الصف العربي من أجل التوصل إلى حلول للأزمات التي تشهدها المنطقة.

وتابع: مصر والإمارات تربطهما علاقات قوية ومتميزة، وزيارة الرئيس السيسي تؤكد عمق هذه العلاقات بين الدولتين، لافتا إلى أن الزيارة تأتي في توقيت مهم يحتاج إلى تكاتف جميع الدول العربية، وتوحيد الرؤى تجاه المواقف والقضايا الإقليمية المختلفة للوصول إلى حلول.

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