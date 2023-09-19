عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نائب المحافظ : نستعد للتشغيل التجريبي لأول ميناء صيد بالبحيرة

محافظة البحيرة
محافظة البحيرة

كشفت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، الرئيس السيسي قدم هدايا عديدة لأهالي البحيرة خلال الفترة الماضية، ولا يوجد شيء يضاهي ما يقدمه الرئيس السيسي لأهالي المحافظة، موضحا أنه تم اتخاذ عدد من القرارات المهمة خلال الفترة الماضية فيما يتعلق بالمحافظة، كما يتم العمل على تحسين جودة الخدمات التي يتم تقديمها للمواطنين. 

البحيرة تواصل العمل على تحسين الخدمات 

وأضافت خلال مداخلة عبر سكايب، ببرنامج "من مصر"، عبر قناة "CBC"، من تقديم الإعلامي عمرو خليل أنه جرى التركيز على رد الطرق لأصلها بعد دخول كل المرافق، بعد أن أصبح أكثر من 30% من الريف في البحيرة مغذى بالغاز الطبيعي، موضحة أن بانتهاء مشروعات الصرف الصحي بالمرحلة الثانية سيتعدى 60%، ومتوقع نصل إلى 70% من الغاز الطبيعي بالمرحلة الثانية. 

 

وذكرت أنه جرى العمل على تشغيل المجمعات الحكومية في قرى حياة كريمة، حيث تم تشغيل 21 مجمع من أصل 42، والتي توفر على المواطن مشقة السفر لمدن بعيدة للحصول على الخدمات من السجل المدني والتموين والشهر العقاري، مضيفة أن مجتمع البحيرة فيه جزء كبير يمتهن الصيد، ونستعد للتشغيل التجريبي لأول ميناء صيد بالبحيرة ويخدم أيضا كفر الشيخ، كعودة بعد استقرار الأمن وتوقف تام لمحاولات الهجرة غير الشرعية بفضل التنمية.

محافظ البحيرة الرئيس السيسي البحيرة قناة cbc برنامج من مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد كارثة دانيال.. عاصفة جوية تضرب البلاد خلال ساعات

غضب عارم من الشناوي على عبدالمنعم عقب مباراة الأهلي والمصري |فيديو

منخفض جوي.. تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

بعد فوز الأهلي برباعية .. شوبير يطرح سؤالا للجمهور

بشرى سارة| شعبة الخضراوات تكشف موعد تراجع أسعار الطماطم والبصل بالأسواق.. الخير خلال أيام

قرار جديد ضد مرتضى منصور لصالح محامي الأهلي

صفقة بمليارات الدولارات.. العاصمة الإدارية وش السعد على الاقتصاد المصري

جفاف الروصيرص.. ماذا فعل سد النهضة بمنسوب النيل في السودان؟

ترشيحاتنا

شكري: مصر تؤكد أهمية حشد الدعم الدولي لتوفير الاحتياجات الإنسانية والتنموية للأشقاء السودانيين

غطاسون ينتشلون 2 طن من مخلفات البحر في الغردقة.. فيديو

صفقة القرن بين الأهلي وبايرن ميونخ .. تفاصيل

الزمالك يتواصل مع مدربين جدد لخلافة أوسوريو

ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على مخيم جنين إلى 3 شهداء و30 جريحا

منصة X لن تكون مجانية.. إيلون ماسك يثير الجدل بقرار جديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل طاجن البامية باللحمة

حبسوا محمد صلاح في ليفربول| تفاصيل جنونية بحق الفرعون المصري.. ما القصة؟

بفستان قطعتين.. رنا رئيس تثير الجدل من كواليس تصوير أولاد حريم كريم

ميريام فارس تخطف الأنظار بفستان ذهبي في حفل الموريكس دور  

فيديو

إصابة فنانة شهيرة بالسرطان وأسرتها توقف علاجها.. فيديوجراف

بالقبلات والأحضان.. انتهاء الخلاف بين محمد رمضان ونوال الزغبي

نجوم العالم العربي.. حكاية فرح المنصورة الأسطوري بطلخا |فيديوجراف

بالفيديو | إغماء المخرجة منال الصيفي خلال عزاء زوجها الفنان أشرف مصيلحي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عصر القدم لا القلم

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: "مصر وليبيا" تحالف الإنسانية وقوة الجيش

اﻟﻤﺰﻳﺪ