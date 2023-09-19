نائب المحافظ : نستعد للتشغيل التجريبي لأول ميناء صيد بالبحيرة

كشفت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، الرئيس السيسي قدم هدايا عديدة لأهالي البحيرة خلال الفترة الماضية، ولا يوجد شيء يضاهي ما يقدمه الرئيس السيسي لأهالي المحافظة، موضحا أنه تم اتخاذ عدد من القرارات المهمة خلال الفترة الماضية فيما يتعلق بالمحافظة، كما يتم العمل على تحسين جودة الخدمات التي يتم تقديمها للمواطنين.

البحيرة تواصل العمل على تحسين الخدمات

وأضافت خلال مداخلة عبر سكايب، ببرنامج "من مصر"، عبر قناة "CBC"، من تقديم الإعلامي عمرو خليل أنه جرى التركيز على رد الطرق لأصلها بعد دخول كل المرافق، بعد أن أصبح أكثر من 30% من الريف في البحيرة مغذى بالغاز الطبيعي، موضحة أن بانتهاء مشروعات الصرف الصحي بالمرحلة الثانية سيتعدى 60%، ومتوقع نصل إلى 70% من الغاز الطبيعي بالمرحلة الثانية.

وذكرت أنه جرى العمل على تشغيل المجمعات الحكومية في قرى حياة كريمة، حيث تم تشغيل 21 مجمع من أصل 42، والتي توفر على المواطن مشقة السفر لمدن بعيدة للحصول على الخدمات من السجل المدني والتموين والشهر العقاري، مضيفة أن مجتمع البحيرة فيه جزء كبير يمتهن الصيد، ونستعد للتشغيل التجريبي لأول ميناء صيد بالبحيرة ويخدم أيضا كفر الشيخ، كعودة بعد استقرار الأمن وتوقف تام لمحاولات الهجرة غير الشرعية بفضل التنمية.