حقيقة أم شائعة.. أول رد على طرح الـ 50 جنيها البلاستيكية في الأسواق

كشفت الدكتورة سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، حقيقة ما يتم تداوله من خلال مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة حول طرح الـ 50 جنيه البلاستيكية في الفترة الحالية، في ضوء الاهتمام الكبير من قطاع كبير من المواطنين في معرفة حقيقة طرح 50 جنيه بلاستيكية خلال الفترة المقبلة.

حقيقة طرح 50 جنيه بلاستيكية في الأسواق

وقالت "الدماطي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج "من مصر" المذاع من خلال قناة "سي بي سي" إن كل ما يتم تداوله حول طرح 50 جنيه بلاستيكية في مصر أمر غير صحيح بالمرة، وكل ما يتم تداوله خاطئ تماما، وأمور شائعة، خاصة أن مصر في الفترة الراهنة تواجد العديد من الشائعات في العديد من الملفات المختلفة.

واستطردت الخبيرة المصرفية، متحدثة عن التوقعات حول اجتماع البنك المركزي الخميس المقبل من أجل تحديد موقف سعر الفائدة في الفترة المقبلة، قائلة إن البنك المركزي في الوقت الحالي يبحث من أجل تحديد موقفه النهائي فيما يتعلق بسعر الفائدة خلال الفترة المقبلة، ويتم دراسة كافة السيناريوهات المختلفة في الوقت الحالي.

وأردفت أن التوقعات حول رفع سعر الفائدة من عدمها كل شيء محتمل، خاصة ان التوقعات يتم وضعها على أسس مختلفة، ومازال البنك في الوقت الحالي يضع العديد من السيناريوهات حول الأمر.

وفي سياق متصل، أكد مصدر أنه لا توجد عملات فئة 50 جنيها مصنعة من مادة البوليمر في مصر، وأن الصورة المنتشرة هي صورة مرسومة على الأيدي عبر استخدام أدوات الفوتوشوب ويتم طباعتها ورقيا.

وتابع المصدر، أن البنك المركزي لم يعلن حتى الآن عن طرح أي عملات جديدة مصنعة من مادة البوليمر في مصر بعد طرح 10 جنيهات منذ أكثر من عام وطرح 20 جنيها البلاستيكية منذ عدة أشهر في يونيو الماضي.

ولفت المصدر، إلى أن عملة الـ50 جنيها المفبركة المنتشرة عبر وسائل التواصل، توقيع محافظ البنك المركزي السابق طارق عامر.

وخلال الفترة الماضية، تم الاستقرار في البنك المركزي على طرح فئات العملة المصرية الأكثر تداولًا، وهى الـ10 جنيهات والـ20 جنيهًا في صورتها البلاستيكية وبتصميم جديد.