بدور الانعقاد القادم.. برلماني يوصي بإصدار تعديلات تصالح مخالفات البناء والإيجار القديم

قال النائب ابراهيم نظير عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن هناك عدد من مشروعات القوانين الهامة تنتظر موافقة البرلمان عليه بدور الإنعقاد القادم، قائلا “ أيام قليلة تتبقي علي بداية دور انعقاد جديد نآمل في خروجه بأفضل أداء يدعم المواطن".

و أضاف “ نظير ” فى تصريح لـ “ صدى البلد”، أن تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء من أهم القوانين اللازم إصدارها في دور الإنعقاد القادم، خاصة وأن هناك الكثير من المواطنين الراغبين في التصالح في حالة متابعة واضحة وانتظار لإقرار التعديلات الجديدة، حرصا منهم علي توفيق أوضاعهم في هذه المخالفات.

و أشار عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلي أن قانون الايجار القديم واحد من أبرز القوانين التي طالب بها المواطنين بإصدارها في الأونة الأخيرة، من أجل إيجاد علاقة عادلة بين المالك والمستأجر، علاوة علي أن القانون الجديد سيسهم في زيادة الاستقرار الاجتماعى، معقبا “ قانون يهم نسبة كبيرة من الشعب ولابد من التركيز عليه”.

وأختتم النائب حديثه، قائلا “ نبذل قصاري جهدنا في تحقيق المنفعة العامة والعمل علي توفير حياة كريمة للمواطنين بمختلف الوسائل سواء كانت تحركات تشريعية أو قرارات تنفيذية”.