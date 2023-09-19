حسام هزاع: قطاع السياحة في مصر بحاجة إلى تسويق

أكد الدكتور حسام فزاع، الخبير السياحي، عضو اتحاد الغرف السياحية، أن أزمة كورونا كان لها تأثير كبير وسلبي على القطاع السياحي في مصر، مشيرا إلى أن التسويق للسياحة خلال فترة كورونا لم يكن بنفس القوة الحالية.

قال حسام هزاع، خلال لقاء له لبرنامج “بالورقة والقلم”، عبر فضائية “”ten"، أن مصر تمتلك كافة المقومات السياحية، ولكن هذا لا يعني ان السائح سيأتي لمصر، بدون تسويق لمقومات الدولة المصرية.

المحافظات السياحية

وتابع الخبير السياحي، عضو اتحاد الغرف السياحية، ان هناك ضرورة لفتح المجال أمام طيران القطاع الخاص، لكي ينتشر في كل المحافظات السياحية، ولدعم القطاع السياحي.