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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدرب زد: كنا الأحق بالفوز على الإسماعيلي.. ونطمح في استمرار الانتصارات

صدى البلد

قال مجدي عبد العاطي المدير الفني لفريق زد، إن فريقه واجه الإسماعيلي بتركيز شديد للغاية، وذاكر المنافس من أجل استغلال الثغرات التي يقع فيها، وهو ما حدث بالفعل.

وأضاف عبد العاطي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن فريقه أهدر أكثر من فرصة هدف محقق، إلا أن مصطفى ميسي خطف هدف الفوز المستحق.

وأشار إلى أن الإسماعيلي كان منافس قوي ويمتلك لاعبين وجهاز فني على أعلى مستوى، مشددًا أنه تخوف خلال المباراة من تسجيل الإسماعيلي هدف في أي لحظة يربك حساباته، وهو ما جعله يتحفظ دفاعيًا.

واختتم تصريحاته، بأن علي لطفي تعامل مع ركلة الجزاء التي احتسبت للإسماعيلي بذكاء وخبرة شديدة، ليساهم في الفوز الذي حققه فريقه، مؤكدًا أن الانتصار على الدراويش مجرد بداية.

الاسماعيلي عبد العاطى حتحوت مصطفى ميسي

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