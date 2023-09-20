عنده كتير.. علاء نبيل يعلق على أداء إمام عاشور ويُفجّر مفاجأة بشأن موديست

قال علاء نبيل، مدرب منتخب مصر السابق، إن الأهلي حقق فوزًا مستحقًا على المصري البورسعيدي، بأربعة أهداف نظيفة، في بداية مشوار الفريقين في الدوري المصري.

وأضاف “نبيل”، خلال لقاء مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن الأهلي تفوق على «الجانبين» أمام المصري، وهو ما منحه خطورة شديدة على مرمى المصري الذي كان يحرسه محمود جاد.

علاء نبيل: إمام عاشور لديه الكثير ليقدمه مع الأهلي.. وموديست يحتاج للتأقلم

وأشار إلى أن الأهلي يجيد التحكم في الوقت الذي يتقدم فيه لتهديد مرمى المنافس، وهذا الفضل يعود إلى السويسري كولر مدرب الفريق، موضحًا أن هدفي بيرسي تاو هما الأفضل على مستوى المهارة.

وعن إمام عاشور، قال “نبيل”، إن اللاعب لديه المزيد ليقدّمه بقميص الأهلي، خاصة أنه ظهر بمستوى مميز للغاية سواء في الزيادة الهجومية أو على المستوى الدفاعي، مشددًا أن توليفة الأهلي أمام المصري مميزة للغاية.

واختتم تصريحاته، بالحديث عن موديست، قائلًا إنه لاعب مميز على المستوى الجسماني، إلا أنه مازال أمامه الوقت للتجانس، وسيصبح مهاجمًا مميزًا للغاية في الفترة المقبلة.