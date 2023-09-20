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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد قناوي: الإسماعيلي يمر بظروف صعبة.. وإيهاب جلال يحتاج إلى وقت.. فيديو

صدى البلد

علّق أحمد قناوي، لاعب الإسماعيلي السابق، على هزيمة الدراويش في المباراة الأولى بالدوري المصري ضد نادي «زد»، الصاعد حديثًا للدوري الممتاز، مؤكدًا أن الفريق يمر بظروف صعبة.

وقال قناوي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت، خلال برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «هناك مشاكل في النادي، والقيد مغلق، وذلك رغم أن هناك حالة استقرار مع مجلس منتخب جديد في النادي».

وأضاف: «هناك لاعبون يحتاجون إلى خبرة، ولا يجب الاستعجال عليه، ولا على الجهاز الفني»، مشيرًا إلى أن إيهاب جلال، المدير الفني للإسماعيلي، يحتاج إلى وقت.

وشدد قناوي على أن جمهور الإسماعيلي عليه أن يعلم أن الأمور ليست سهلة وأن الوضع صعب داخل النادي، مضيفًا أنه «يجب على الجماهير ومجلس الإدارة الثقة في اللاعبين والجهاز الفني».

الاسماعيلي أحمد قناوى الدوري المصري جمهور الإسماعيلي

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