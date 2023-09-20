حابب يعيش في روقان|ميريام فارس: بجب جوزي وعايزة أكشف عن هويته وهو رافض

كشفت الفنانة ميريام فارس عن سبب إخفاء هوية زوجها في تصريحات صحفية خلال مشاركتها في حفل الموريكس دور لعام 2023 .

وقالت ميريام فارس: "بحب جوزي وبموت فيه وعايزة أكشف عن هويته وهو رافض.. حابب يعيش في روقان".

ونشرت الفنانة ميريام فارس صورًا جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام من أحدث ظهور لها احتفالاً بعيد زواجها التاسع دون ظهور زوجها.



وظهرت ميريام فارس بإطلالة جريئة وملفتة مرتدية توب أبيض مكشوف وبنطلون واسع نفس اللون.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلًا على كتفيها.



وتتميز النجمة “ميريام” بإطلالاتها الأنيقة الجريئة التى تثير الجدل حولها، ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع المكياج بلمسات بسيطة وتركت شعرها منسدلاً .

أعمال ميريام فارس

في سياق آخر انتهت الفنانة ميريام فارس من تسجيل أغنية جديدة من المقرر أن تطرحها خلال الأيام المقبلة، وتعكف على التحضير لمجموعة أخرى من الأغاني ستطرحها بشكل منفرد كل فترة أغنية كما تستعد لتصوير أغنية منهم على طريقة الفيديو كليب.

أحدث أعمال ميريام فارس

وحول أحدث أعمال ميريام فارس، أغنية "قومي" باللهجة الخليجية، وطرحتها على طريقة الفيديو كليب، عبر قناتها الرسمية، بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وحقق الكليب نجاحا كبيرا.

وطرحت ميريام فارس، في يونيو الماضي فيلم وثائقي بعنوان "غدارة يا دنيا" الذي تستعرض فيه قصة تحضير ألبومها الأخير، والأزمات التي مرت بها أثناء حمل طفلها الثاني ديف وسط انتشار جائحة كورونا، ومعاناة أسرتها مع الحجر الصحي.