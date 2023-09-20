في الأمم المتحدة.. زيلينسكي: امنعوا روسيا من دفع العالم إلى الحرب النهائية

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه "لا يمكن الوثوق بالشر الروسي"، داعيًا العالم إلى الاتحاد لإنهاء غزو موسكو على بلاده.

وحسب شبكة “بي بي سي” البريطانية، ذكر زيلينسكي في خطاب عاطفي ألقاه من مقر الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أنه يجب منع موسكو المسلحة نوويًا من "دفع العالم إلى الحرب النهائية".

كما اتهم روسيا باستخدام كل شيء كسلاح عالمي وذلك بدءًا من الغذاء إلى الطاقة، مؤكدًا أن التحديات المشتركة الأخرى مثل تغير المناخ لا يمكن معالجتها بشكل صحيح إلا بعد صد موسكو.

وقال زيلينسكي لزعماء العالم الذين حضروا الجمعية العامة السنوية: "بينما تدفع روسيا العالم نحو الحرب النهائية، تبذل أوكرانيا كل ما في وسعها لضمان أنه بعد العدوان الروسي لن يجرؤ أحد في العالم على مهاجمة أي دولة".

ولفت أيضًا إلى أن روسيا ببساطة "ليس لها الحق في امتلاك أسلحة نووية"، داعيًا “يجب كبح التسلح، ويجب معاقبة جرائم الحرب، ويجب أن يعود المرحلون إلى ديارهم، ويجب على المحتل أن يعود إلى أرضه".

وتابع قوله “يجب أن نكون متحدين لتحقيق ذلك، وسوف نفعل ذلك”، متهمًا موسكو أيضًا بارتكاب "إبادة جماعية" من خلال اختطاف أطفال أوكرانيين.