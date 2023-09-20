«القومي للبحوث» يرد على توقعات العالم الهولندي بوقوع زلزال في مصر |فيديو

أكد الدكتور شريف الهادي، رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومي للبحوث، أن توقعات العالم الهولندي بحدوث زلزال من يوم 19 إلى 21 سبتمبر توقع غير علمي بالمرة وغير مدروس، معقبًا: "كلام غير علمي وغير دقيق".

وأوضح "الهادي"، خلال مداخلته ببرنامج "الستات" المذاع على شاشة النهار، أن قسم الزلازل لم يرصد أي تغير بأي نشاط على مستوى مصر وجميع محافظاتها، منوهًا إلى أنه في حالة حدوث أي نشاط مفاجئ يكونوا على علم به ويقومون بإبلاغ الجهات المختصة وتحذيرها.

وأضاف "الهادي"، أنه لا يمكن توقع توقيت محدد للزلزال أو منطقة محددة له قبل وقوعه، موضحًا أن جميع علماء العالم يقومون بدراسة سلوك الأرض بالأماكن النشطة زلزاليًا ويمكنهم أن يعرفوا أن هناك احتمالية لحدوث زلزال بنسبة 10% على العشر سنوات القادمة، و تعتبر هذه الطريقة الأفضل للأمان من الزلازل وبالتالي يتم تصميم مبان مقاومة للزلازل.

لا يوجد أي توقعات لحدوث زلزال بمصر

ونوّه، إلى عدم وجود أي توقعات تشير لحدوث زلازل خلال هذه الفترة حتى الآن، لافتًا إلى وجود نشاط بشمال البحر المتوسط بالأحزمة الزلزالية والذي يسبب زلازل من حين للآخر ويكون على بُعد 400 كيلو، و يمكن أن يشعر به الناس ولكنه غير مؤثر على البنية التحتية.