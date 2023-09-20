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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المستشار الألماني: قرار وقف الحرب بأوكرانيا في يد بوتين فقط

المستشار الألماني
المستشار الألماني

أكد المستشار الألماني أولاف شولتز أن الغزو الروسي على أوكرانيا تسبب في أزمات حول العالم وليس في كييف وحدها.

وأضاف شولتز خلال خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك اليوم الأربعاء، أن روسيا وحدها المسؤولة عن الحرب في أوكرانيا وقرار وقفها في يد الرئيس فلاديمير بوتين.

وحذر شولتز من "الحل الزائف" في حرب أوكرانيا فلا يوجد مكان للتحريفية والإمبريالية في القرن الحادي والعشرين.

وأكد أن بوتين هو الذي يمكنه إنهاء الحرب في أي وقت بأمر واحد، متابعًا قوله “ولكي يتمكن بوتين من القيام بذلك، يتعين عليه أن يفهم «أننا ــ دول الأمم المتحدة ــ جادون في احترام مبادئنا. أننا لم نعد نرى أي مكان للتحريفية والإمبريالية في عالم متعدد الأقطاب في القرن الحادي والعشرين”.

وأوضح المستشار الألماني أن تغير المناخ التحدي الأكبر الذي يواجه البشرية، مؤكدًا أن الدول الصناعية تتحمل مسؤولية خاصة في مواجهة التغير المناخي.

وأشار إلى أنه يجب أن ندافع عن حرمة الحدود بين الدول والمساواة في السيادة، داعيًا إلى إصلاح مجلس الأمن.

المستشار الألماني أولاف شولتز الغزو الروسي أوكرانيا الجمعية العامة للأمم المتحدة بوتين

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