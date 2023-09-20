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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انقطاع مفاجئ للكهرباء في تونس وأنباء عن انفجار بمحطة رادس.. ما الأمر؟

تونس
تونس

شهدت مختلف مناطق تونس، اليوم الأربعاء، انقطاعا مفاجئا للتيار الكهربائي.

وذكرت وزارة الداخلية التونسية أن الوضع الأمني مستقر وأن وحداتها الأمنية تواصل العمل للحفاظ "على الأمن العام والسهر على حماية المواطنين والممتلكات العمومية والخاصة".

وذكر بيان للوزارة صباح اليوم الأربعاء أن وزير الداخلية كمال الفقي توجه إلى المجمع الكهربائي برادس للوقوف على أسباب هذا العطل.

وكشفت إذاعة “موزاييك” التونسية أن محطة إنتاج الكهرباء برادس تشهد حاليا تواجدًا مكثفا لمختلف الوحدات الأمنية والحماية المدنية والفرق الفنية للشركة التونسية للكهرباء والغاز.

وأضافت أن المحطة شهدت انبعاث شرارات كهربائية ودخان.

من جانبه، نقلت عن مدير التعاون والاتصال بالستاج منير الغابري أن انقطاع التيار الكهربائي شمل كامل البلاد. 

وأضاف الغابري أن الأسباب ما زالت حتى الآن غير معلومة، مؤكدًا أنه لا صحة لما يتداول حول حصول انفجار في محطة رادس.

وأشار إلى أن الفرق الفنية للستاغ بصدد العمل لاسترجاع التيار الكهربائي.

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