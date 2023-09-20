صحف الإمارات اليوم.. مصر تؤكد أهمية حشد الدعم الدولي لمساعدة السودانيين.. انقطاع مفاجئ للكهرباء في كامل تونس.. وزيلينسكي: لا يحق لروسيا حيازة أسلحة نووية

انقطاع مفاجئ للكهرباء في كامل تونس

السعودية ترحب بالنتائج الإيجابية لنقاشات دعم مسار السلام في اليمن

زلزال قوي يضرب نيوزيلندا

موسكو تدعو لوقف إراقة الدماء والعمليات العسكرية في قرة باج

زيلينسكي: لا يحق لروسيا حيازة أسلحة نووية

بايدن يدعم توسيع مجلس الأمن ويشدد على التعاضد العالمي

سلطت الصحف الإماراتية الصادرة، صباح اليوم الأربعاء، الضوء على عدد من الأخبار والقضايا الهامة في الشأن المحلي والإقليمي والدولي نستعرضها في التقرير التالي.

وذكرت صحيفة "البيان" أن مصر أكدت أهمية حشد الدعم الدولي لتوفير الاحتياجات الإنسانية والتنموية للسودانيين داخل بلادهم وفي دول الجوار.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية سامح شكري الثلاثاء بوكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، مارتن جريفيث، على هامش المشاركة في اجتماعات الشق رفيع المستوى للدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة حالياً بمدينة نيويورك.

وفي الشأن العربي، ذكرت صحيفة "البيان"، أن تونس شهدت في مختلف ولاياتها انقطاعًا مفاجئًا للتيار الكهربائي.

وذكرت وزارة الداخلية التونسية أن الوضع الأمني مستقر وأن وحداتها الأمنية تواصل العمل للحفاظ "على الأمن العام والسهر على حماية المواطنين والممتلكات العمومية والخاصة".

ونقلت الصحيفة ذاتها، أن وزارة الخارجية السعودية رحبت بالنتائج الإيجابية للنقاشات الجادة بشأن التوصل إلى خارطة طريق لدعم مسار السلام في اليمن, التي عقدها فريق التواصل والتنسيق السعودي برئاسة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد بن سعيد آل جابر، بمشاركة سلطنة عُمان مع وفد صنعاء، برئاسة محمد عبدالسلام فليته، في مدينة الرياض، خلال الفترة من (29 صفر إلى 3 ربيع الأول 1445هـ الموافق 14 إلى 18 سبتمبر 2023م).

وأضافت أنها جاءت استكمالاً للقاءات الفريق السعودي الذي أجراها في فترة سابقة مع رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني، وفي صنعاء خلال الفترة من ( 17 إلى 22 رمضان 1444هـ), التي تم التوصل فيها إلى العديد من الأفكار والخيارات لتطوير خارطة طريق تتوافق عليها كافة الأطراف اليمنية.

أما صحيفة "الإمارات اليوم"، فقالت إن عملية إحصاء سكان المباني المتضررة من الزلزال في إقليم الحوز بالمغرب بدأت، وتم تشكيل لجان خاصة لهذا الغرض لإحصاء الأسر المتضررة من الزلزال.

وفي الشأن العالمي، ذكرت صحيفة "الاتحاد"، أن زلزالًا بقوة 6 درجات على مقياس ريختر ضرب جزيرة ساوث آيلاند النيوزيلندية اليوم الأربعاء.

ووقع الزلزال على عمق 10 كيلومترات، حسبما ذكرت خدمة مراقبة الزلازل في البلاد "جيونت".

وقالت صحيفة "البيان" إن روسيا دعت اليوم الأربعاء إلى "وقف فوري لإراقة الدماء" في ناجورني قره باج، الجيب الأذربيجاني الانفصالي الذي تقطنه أغلبية أرمينية والذي شنّت ضدّه قوات باكو الثلاثاء هجوماً واسع النطاق بهدف انتزاع استسلامِ أرميني كامل.

أما صحيفة "الخليج"، فنقلت أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اتهم موسكو باستخدام الغذاء والطاقة سلاحاً، مشدداً على أنه لا يحق لروسيا حيازة أسلحة نووية.

وقال الرئيس الأوكراني في خطاب ألقاه، أمس الثلاثاء، في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، إن «روسيا تستخدم أسعار الأغذية (...) والطاقة النووية سلاحاً».

وأضاف أن روسيا تحاول المناورة بموضوع نقص الغذاء العالمي، لكسب اعتراف دولي بالأرض التي استولت عليها من كييف.

ومن الصحيفة ذاتها، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة دعمه توسيع مجلس الأمن وزيادة عدد الأعضاء الدائمين فيه.

وقال بايدن، إن إدارته قامت بسلسلة من المشاورات من أجل توسيع مجلس الأمن وزيادة عدد أعضائه الدائمين، مضيفاً أنها ستستمر في ذلك من أجل تحقيق «التعاضد» العالمي.