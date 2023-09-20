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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رسمت صورته بقدمها.. لقطة إنسانية بين كريستيانو ومشجعة إيرانية من ذوي القدرات

كرستيانو رونالدو
كرستيانو رونالدو

استجاب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر السعودي، لأمنية الرسامة الإيرانية فاطمة حمامي، من ذوي الاحتياجات الخاصة، في أعقاب تواجد فريق "العالمي" في طهران، وذلك باستقباله لها في الفندق، والتقط صورا معها.

ونشر الحساب الرسمي لنادي النصر السعودي، على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»، فيديو للقاء رونالدو وحمامي، وأرفقه بتعليق،: "الرسامة الإيرانية فاطمة تزور مقر بعثة الفريق في طهران، وتلتقي بقائد النصر كريستيانو رونالدو ".


https://x.com/alnassrfc/status/1704151924344549827?s=46

وأهدى رونالدو حمامي قميصه الذي يحمل الرقم 7.

واشتهرت الرسامة فاطمة حمامي؛ بعدما ظهرت قبل سنوات في فيديو، وهي ترسم لوحة رائعة لوجه النجم رونالدو، مستخدمة قدمها؛ نظرا لمعانتها من إعاقة جسدية.

كريستيانو يصل إلى إيران لخوض أولى مباريات دوري أبطال آسيا

وصل كريستيانو رونالدو إلى إيران في أول زيارة له مع نادي النصر السعودي، لمواجهة فريق برسبوليس، متصدر الدوري الإيراني، في دوري أبطال آسيا، وانتهت المباراة بانتصار النصر في طهران بهدفين نظيفين.

وسجل عبدالرحمن غريب الهدف الأول؛ بعد تمريرة من الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، نجم الإنتر السابق، فيما سجل محمد قاسم النخلي، الهدف الثاني؛ بعد تمريرة من صاحب الهدف الأول.

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