برلماني: حياة كريمة غيرت كل ربوع الدولة

أكد النائب حمادة قرشي عضو مجلس الشيوخ، أن قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال زيارته لبنى سويف، تأتي لتوفير المزيد من الحماية الإجتماعية لمحدودي الدخل، وكذلك الفئات الأولى بالرعاية.

وأكد" قرشي" أن مبادرة حياة كريمة غيرت في شكل الحياة في القري والريف والصعيد ، ووفرت حياة كريمة لأهلينا، مشيراً الى أن الرئيس السيسي اول رئيس يهتم بالصعيد وبالريف ويصبح محل إهتمام وتقديم الخدمات للاهالي بالقري ولريف والصعيد.



وأشاد" قرشي" بكلمة الرئيس السيسي في خطابه حيث قال الرئيس في كلمته” أقدر حجم معاناة الأسرة المصرية في مواجهة الأعباء المعيشية” وتابع " قرشي" خطاب الرئيس بعث برسائل طمانة للمصرية واتسم بالمكاشفة والمصارحة والود.