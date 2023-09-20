برلمانية: مصر والإمارات يجمعهما تنسيق كبير في كافة المجالات

قالت النائبة رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدولة الإمارات دليل على قوة العلاقات المتميزة والأواصر التاريخية الوطيدة بين البلدين على المستوى الرسمي والشعبي.

وأضافت أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ فى بيان صحفى لها أن هناك تنسيق عالي المستوى بين البلدين في كافة المجالات الاقتصادية والسياسية وغيرهما، كما أن العلاقة بين مصر ودولة الإمارات تاريخية خاصة وأن الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان أرسى دعائم العلاقة ورسخها منذ عقود طويلة وذلك لاقتناعه الشديد بدور مصر ومكانتها الكبيرة ودورها الريادي في المنطقة العربية.

وأوضحت أن مصر والإمارات حريصان على دعم الأمن والاستقرار في المنطقة العربية بأكملها، خاصة وأن الرئيس السيسي ونظيره الشيخ محمد بن زايد آل نهيان قاما بالتنسيق والتشاور حول مختلف القضايا والأزمات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خلال المرحلة الراهنة.

كما أشارت إسحق بأن العلاقة بين البلدين راسخة وقوية رغم المحاولات المتكررة والمستمرة من الجماعة الإرهابية ولجانها الإلكترونية لإثارة الفتنة بين البلدين، وذلك لأن العلاقات المصرية الإماراتية تعد نموذجا مثاليا للعلاقات الطيبة القوية بين الدول.