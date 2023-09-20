برلماني: الدولة تتعامل مع الأشقاء العرب والأجانب مثل كل المصريين

اعتبر النائب السيد شمس الدين عضو مجلس النواب قيام اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بزيارة مصابي حادث تصادم أتوبيس ركاب بالكيلو 58 على طريق «مطروح – إسكندرية»، والذي أسفر عن وفاة شخصين وإصابة 44 آخرين من دولة ليبيا الشقية ومصري وذلك بمستشفى مطروح العام بمثابة دليل قاطع على ترسيخ الدولة المصرية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى لمبادئ حقوق الإنسان فى أرفع صورها من خلال معاملة جميع الأشقاء العرب وأيضاً الاجانب داخل مصر نفس المعاملة فى مختلف القضايا والملفات التعليمية والصحية والاجتماعية وغيرها.



وأشاد " شمس الدين " فى بيان له أصدره اليوم بحرص محافظ مطروح على تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية العاجلة للمصابين الذين تم نقلهم لمستشفى مطروح العام بعدد ٢٢ مع خروج ١٥ منهم لتحسن حالتهم واستمرار عدد ٤ حالات لاستكمال تلقى الرعاية الطبية وإجراء العمليات الجراحية اللازمة بالإضافة إلى ثلاث حالات إحالة طبية وتوجيه المحافظ بالمتابعة المستمرة للحالات وتقديم كافة أوجه الرعاية للمصابين بمستشفيات رأس الحكمة المركزي ومطروح العام مع توجه اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام للاطمئنان على باقي المصابين بمستشفى رأس الحكمة وعددهم ٢٢ خرج منهم ١٣ مصابًا لتحسن حالتهم، وباقي ٩ لاستكمال تلقي العلاج اللازم.



ووجه النائب السيد شمس الدين التحية والتقدير للواء خالد شعيب محافظ مطروح على تأكيده للمصابين بتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية وما يحتاجون إليه والاطمئنان على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والعلاجية اللازمة لهم وكذلك التوجيه لمديرة التضامن الاجتماعي بمطروح بتجهيز أماكن إقامة للمصابين الذين خرجوا مع تحسن حالاتهم وليس لهم إقامة وعدم انتقالهم إلى ليبيا إلا بعد الاطمئنان التام على حالتهم.



كما أشاد النائب السيد شمس الدين بتجهيز إسكان جمعية الشبان وسط المدينة لاستقبال الإخوة الليبين وتقديم كافة أوجه الرعاية مع استقبال عدد ٨ منهم حتى الآن والجاهزية لاستقبال الباقيين.



وكان حادث تصادم أتوبيس سياحي بتريلا قادمة من إسكندرية عند علامة الكيلو 60 طريق مطروح إسكندرية وتم الدفع بعدد ١١ سيارة إسعاف وتم نقل جميع المصابين بعدد 44 مصاب وحالتي وفاة تم نقلهم إلى مستشفى رأس الحكمة المركزي ومطروح العام، وجثمان حالتهم الوفاة بمستشفى رأس الحكمة.



وأشار الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة أنه يتم حاليًا تقديم كافة الإسعافات الطبية والعلاجية للمصابين مع رفع درجة الاستعداد المستمرة بمستشفى مطروح العام ورأس الحكمة المركزى خاصة مع الإقبال السياحى الكبير على المحافظة على طول الساحل.