عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

توقيع عقد إنشاء مصنع إطارات باستثمارات مليار يورو باقتصادية القناة

صدى البلد

 شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، مراسم توقيع عقد إنشاء مصنع "رولينج بلس" لتصنيع الإطارات، على مساحة 400 ألف متر مربع باستثمارات مليار يورو تُنفذ على 3 مراحل بمنطقة السخنة الصناعية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك بحضور وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية.

ووقع على العقد كل من المهندس عبد الناصر رفاعي، العضو المنتدب لشركة التنمية الرئيسية، والمهندس جون بركات، الرئيس التنفيذي لشركة رولينج بلس للصناعات الكيميائية.

ويستهدف المشروع إنشاء مصنع لإنتاج إطارات السيارات الملاكي والنقل الخفيف والثقيل باستثمارات مليار يورو، وبطاقة إنتاجية 7 ملايين إطار سنوياً عند تشغيل مراحل المشروع بالكامل.

ويُنفذ المشروع على 3 مراحل إنتاجية، المرحلة الأولى ستشهد تنفيذ الأعمال الإنشائية للمصنع، إلى جانب خطوط الإنتاج الخاصة بإطارات السيارات، بطاقة 2.5 مليون إطار سنويًا، وتبلغ التكلفة الاستثمارية لهذه المرحلة  من 400 إلى 450 مليون يورو، يستهدف إنتاجها السوق المحلية بنسبة 50%، وتشمل المرحلة الثانية إضافة إطارات النقل الخفيف، وإنتاج 3,5 مليون إطار سنوياً توفر نسبة 40% منها للسوق المحلية، ثم ترتفع الطاقة الإنتاجية في المرحلة الثالثة لتبلغ 7 ملايين بعد إضافة صناعة إطارات النقل الثقيل.

أوضح رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن استراتيجية الهيئة في توطين عدد من القطاعات الصناعية والخدمية تعتمد على صناعات مكملة لبعضها البعض، حيث إن مشروع رولينج بلس لتصنيع الإطارات هو جزء من الاستراتيجية العامة الخاصة بتوطين صناعة السيارات والصناعات المكملة لذلك من صناعة البطاريات والإطارات وغيرها، كما يستهدف المشروع توفير احتياجات السوق المحلية، وذلك ضمن الخطوات المدروسة التي نقوم بها لجذب مشروعات تدعم تقليل الفاتورة الاستيرادية من خلال توطين الصناعات المستهدفة، كما أشار إلى أن المشروع يوفر 1000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، داخل المطور "شركة التنمية الرئيسية" الذراع الاستثماري للهيئة الاقتصادية.

وقال  وليد جمال الدين: تكمن أهمية هذا المشروع في توطين صناعة الإطارات محلياً خاصة بعد وجود  شريك فني فنلندي” بلاك دونتس” ليقدم كل الاستشارات الفنية لتصميمات المشروع من بداية تشغيله لتصنيع الإطارات ومراحله.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

300 جنيه في يوم وليلة|مفاجأة قوية بأسعار الذهب وعيار 21 الآن

صفقة بمليارات الدولارات.. العاصمة الإدارية وش السعد على الاقتصاد المصري

الشيخ الدجال.. أقام علاقة مع الضحية بعدد حروف اسمها

عليكي جن وعمل سفلي .. شيخ وزوجته يُمارسان علاقات مع الزبائن |تحقيقات

16 درجة خلال ساعات| تحذير عاجل من الأرصاد بعد أنباء عاصفة التنين

25 ألف جنيه وعلى 10 سنوات| “الإسكان” تعلن عن شقق جاهزة للحجز في 5 مدن.. تفاصيل التقديم

رسميًا الآن| سعر الدولار في مصر قبل ساعات من قرار البنك المركزي

من "الطفل المعجزة" إلى تحديات “الفلوس”| القصة الكاملة لأزمة فادي خفاجة.. وسبب الهجوم على شقيقه

ترشيحاتنا

كولر: إمام عاشور ورضا سليم الأعلى تقييما في مباراة المصري بالدوري

رسميا.. البدء في صرف زيادات تكافل وكرامة أكتوبر لـ 22 مليون مواطن

لو ضاعت عليك| الإجازات المتبقية لعام 2023.. اعرف طرق تعويضها بمقابل مادي

16 قضية مخدرات و33 أسلحة نارية.. الأمن العام يداهم البؤر الإجرامية بالمحافظات

باستثناء هذه الفئات.. تعرف على أجهزة الدولة التي ستطبق العمل من المنزل

صرف الزيادة الجديدة لمعاش تكافل وكرامة بداية من شهر أكتوبر| تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السبعيني هو الحل| موعد انخفاض سعر البصل.. هينزل 20 جنيها في الكيلو

شاهد..ولادة طفلة بـ26 إصبعا تثير سعادة أهلها في الهند..صور

احمي نفسك من الأزمات القلبية باتباع هذه النصائح الفعالة.. رقم 5 الأبرز

بعد اختياره بالقاهرة السينمائي.. كل ما تريد معرفته عن فيلم وحشتيني

فيديو

حلقت شعرها زيرو.. مروة صبرى: أسما شريف منير مستفزة ووالدها أهان الجمهور

أسعار الذهب الآن في مصر.. شاهد

عاجل| تفاصيل زلزال مرسى مطروح .. هل تحققت توقعات العالم الهولندي ؟

موجودة وبكميات.. أماكن تواجد أدوية الأورام وطرق الحصول عليها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عصر القدم لا القلم

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: "مصر وليبيا" تحالف الإنسانية وقوة الجيش

اﻟﻤﺰﻳﺪ