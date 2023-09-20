بفستان مشجر.. هنا الزاهد تخطف أنظار جمهورها في أحدث ظهور

شاركت الفنانة هنا الزاهد، جمهورها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة “إنستجرام”، صورة من أحدث ظهور لها.

وخطفت هنا الزاهد أنظار جمهورها، بإطلالة جذابة، مرتدية فستانا مشجر، كما تركت شعرها الكيرلي على كتفيها بطريقة تبرز جمالها، وحازت الصورة إعجاب متابعيها.

كانت الفنانة هنا الزاهد علقت على الشائعات التي تتردد حولها وانحصرت في الفترة الماضية بشأن أنباء انفصالها عن أحمد فهمي، وكانت حديث السوشيال ميديا.

وردت هنا الزاهد بقوة على هذه الشائعات فى برنامج على راديو “نجوم إف إم”، قائلة: “لا ألتفت لمثل هذه الشائعات، ولا أرد عليها، فكل ما يشغلني هو عملي ومهنتي، وردود فعل الجمهور بعد كل عمل أقدمه”.

وأضافت هنا الزاهد: “أنا أحب الحياة والطاقة الإيجابية، ولا أنظر إلى من يُصدِّر لي طاقة سلبية”.