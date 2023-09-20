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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد فوز الأهلي على المصري.. هشام حنفي يطرح سؤالا على الجمهور

هشام حنفي
هشام حنفي

شارك الإعلامي هشام حنفي ، متابعيه منشوراً عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب هشام حنفي، في تعليقه يسأل جماهير القلعة الحمراء: "ما رأيك في الظهور الأول للمهاجم الفرنسي أنتوني #موديست مع النادي #الأهلي؟".

وفاز الأهلي على نظيره المصري البورسعيدي برباعية نظيفة في اللقاء الذي جمعهما على استاد برج العرب في الجولةالأولى من الدوري المصري الممتاز.

افتتح المغربي رضا سليم الأهداف بتسديدة صاروخية على مرمى المصري بعد تمريرة سحرية من إمام عاشور في الدقيقة44.

وأضاف بيرسى تاو الهدف الثاني بعد تمريرة رائعة من محمد هاني داخل منطقة الجزاء وسددها بقوة لتسكن الشباك.

وأرسل إمام عاشور تمريرة سحرية تصل لـ بيرسى تاو الذى توغل من الناحية اليمنى وسددها بإتقان لتسكن شباكالمصري في الدقيقة 74.

وعزز الأهلي اهدافه وسجل الرابع بتسديدة كريم فؤاد بكرة قوية تسقط من يد محمود جاد حارس المرمي وتمر من تحت قدمه.

استاد برج العرب البورسعيدي ادي الأهلي الدوري المصري الممتاز الفرنسي أنتوني موديست المغربي رضا سليم المصري البورسعيدي بيرسي تاو

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