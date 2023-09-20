بعد فوز الأهلي على المصري.. هشام حنفي يطرح سؤالا على الجمهور

شارك الإعلامي هشام حنفي ، متابعيه منشوراً عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب هشام حنفي، في تعليقه يسأل جماهير القلعة الحمراء: "ما رأيك في الظهور الأول للمهاجم الفرنسي أنتوني #موديست مع النادي #الأهلي؟".

وفاز الأهلي على نظيره المصري البورسعيدي برباعية نظيفة في اللقاء الذي جمعهما على استاد برج العرب في الجولةالأولى من الدوري المصري الممتاز.

افتتح المغربي رضا سليم الأهداف بتسديدة صاروخية على مرمى المصري بعد تمريرة سحرية من إمام عاشور في الدقيقة44.

وأضاف بيرسى تاو الهدف الثاني بعد تمريرة رائعة من محمد هاني داخل منطقة الجزاء وسددها بقوة لتسكن الشباك.

وأرسل إمام عاشور تمريرة سحرية تصل لـ بيرسى تاو الذى توغل من الناحية اليمنى وسددها بإتقان لتسكن شباكالمصري في الدقيقة 74.

وعزز الأهلي اهدافه وسجل الرابع بتسديدة كريم فؤاد بكرة قوية تسقط من يد محمود جاد حارس المرمي وتمر من تحت قدمه.